Τo επικίνδυνο παιχνίδι του Μερτς με τους Τaurus

O Μερτς, που θα ορκιστεί καγκελάριος στις 6 Μαΐου, άφησε ανοιχτή την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Ακόμα και αν μείνει στα λόγια, πρόκειται ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι. Σχόλιο της Δήμητρας Κυρανούδη.Θεωρούνται το απόλυτο υπερόπλο της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας. Με βεληνεκές 500 χιλιομέτρων, δυνατότητα μεταφοράς πολεμικών κεφαλών 500 κιλών, ικανότητα χαμηλών πτήσεων χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τα εχθρικά ραντάρ, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Taurus KEPD-350 είναι το πιο περιζήτητο γερμανικής κατασκευής εξοπλιστικό σύστημα για το Κίεβο. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους του πολέμου, με το Κίεβο να περνά από την άμυνα στην αναγκαία κατά πολλούς αντεπίθεση. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, οι Taurus μπορούν να πλήξουν με ακρίβεια στόχους σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, αλλά και την κομβικής σημασίας Κριμαία, από την οποία ξεκίνησαν όλα το 2014.



Το «όχι» του απερχόμενου Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς στην αποστολή Taurus στην Ουκρανία ήταν κατηγορηματικό, επαναλαμβανόταν σαν μάντρα, μονότονα με πανομοιότυπη διατύπωση σε κάθε ευκαιρία: στη γερμανική βουλή, στην ΕΕ, στις συνεντεύξεις Τύπου. Η γραμμή για την Ουκρανία συνεχίζει να είναι φαινομενικά αρραγής στους Σοσιαλδημοκράτες: η αποστολή Taurus στην Ουκρανία θα σήμαινε διακινδύνευση της ασφάλειας στην Ευρώπη και επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, που θα ορκιστεί καγκελάριος στις 6 Μαΐου, σε πρόσφατη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Taurus στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ήδη συμφωνούν σε αυτό Γάλλοι και Βρετανοί. Στόχος του είναι η Γερμανία να ηγηθεί στην Ευρώπη. H κυβερνητική συμφωνία μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών είναι πάντως ασαφής. Αναφέρει μόνο: «θα παράσχουμε πλήρη στήριξη στην Ουκρανία, ώστε να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι στη ρωσική επίθεση και να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων» καθώς και ότι «θα ενισχύσουμε ουσιαστικά και αξιόπιστα τη στρατιωτική και πολιτική στήριξη της Ουκρανίας καθώς και τη στήριξη του άμαχου πληθυσμού από κοινού με τους εταίρους μας».Επόμενος υπ. Άμυνας από τους Σοσιαλδημοκράτες θα είναι όπως όλα δείχνουν ο απερχόμενος υπ. Άμυνας, ο Σοσιαλδημοκράτης Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος ήδη έχει εγείρει ενστάσεις για τις διατυπώσεις Μερτς. Πιο ανοιχτή κριτική άσκησε ο ΓΓ των Σοσιαλδημοκρατών Ματίας Μιρς, ο οποίος είπε ότι όταν ο Φρίντριχ Μερτς αποκτήσει καλύτερη γνώση των απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τους Taurus και τις επιπτώσεις μιας πιθανής αποστολής τους στο Κίεβο, θα αλλάξει γνώμη.Ο Φρίντριχ Μερτς δεν έχει άγνοια κινδύνου, γνωρίζει καλά ότι πρέπει να πείσει τους εταίρους αλλά και τους αντιπάλους της Γερμανίας ότι η χώρα του παραμένει ισχυρή, ότι πρέπει να έχει λόγο στις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μεταπολεμικά. Προσπαθεί, πριν καν αναλάβει την καγκελαρία, να δείξει πυγμή ηγέτη παγκόσμιας εμβέλειας. Τα μηνύματα που εκπέμπει ως προς το Ουκρανικό δεν έχουν όμως πια αποδέκτη το Κίεβο, ίσως ούτε τη Μόσχα, αλλά την Ουάσινγκτον και δευτερευόντως το Παρίσι.Η Γερμανία του Μερτς θα επιδιώξει πιθανώς να ηγηθεί στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι η απόλυτη σταθερά ασφάλειας που θα δίνει τον τόνο και στη γερμανική εξωτερική πολιτική. Το ότι θα το επιδιώξει, δεν σημαίνει ότι θα το πετύχει.Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία δεν θα ήθελε να δει τη Γαλλία να είναι εκείνη που θα δίνει το τελικό πρόσταγμα σε αποφάσεις που την αφορούν, παρά τα θετικά μηνύματα τελευταία από το Παρίσι και το Βερολίνο για σύσφιξη του παλαιού «γαλλογερμανικού άξονα». Η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη, όμως η Γερμανία, παρά τους κλυδωνισμούς της ύφεσης, είναι η ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία. Πλην όμως χωρίς ακόμη ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις.Οι συσχετισμοί είναι σύνθετοι. Πίσω από τη διαπάλη για τους Taurus διακυβεύονται πολλά περισσότερα, όπως μια νέα ισορροπία δυνάμεων. Σίγουρο είναι ότι το πλήγμα έστω και ενός και μόνου ρωσικού στόχου από γερμανικούς πυραύλους Taurus θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη και τον κόσμο γρήγορα σε μια νέα απρόβλεπτη εποχή, ρισκάροντας ακόμα και έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό το γνωρίζει επίσης πολύ καλά ο Φρίντριχ Μερτς.

