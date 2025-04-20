Βρετανο-γερμανική κρίση λόγω των Eurofighter;

Ο τουρκικός Τύπος υποστηρίζει ότι το Λονδίνο έχει θυμώσει με το Βερολίνο για το βέτο Σολτς προς την Τουρκία και ελπίζει σε αλλαγή στάσης από την επόμενη κυβέρνηση Μερτς.



Αν και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την Άγκυρα για την πληροφορία της γερμανικής εφημερίδας Handelsblat ότι το Βερολίνο θα προβάλει βέτο στην πώληση πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία, ο σημερινός τουρκικός τύπος, συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα. Μάλιστα αναφέρει ότι σοβαρή κρίση έχει ξεσπάσει μεταξύ γερμανικής και βρετανικής κυβέρνηση, λόγω του φημολογούμενου βέτο του Βερολίνου.

Ο οργισμένος Στάρμερ

Τα τουρκικά ΜΜΕ επικαλούνται σήμερα τους Times του Λονδίνου που επισημαίνουν ότι το γερμανικό βέτο έχει εξοργίσει την κυβέρνηση Στάρμερ, επειδή το Λονδίνο ήθελε εδώ και καιρό να γίνει η πώληση αυτή στην Τουρκία. Τονίζουν δε ότι, για αυτόν τον λόγο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ είχε επισκεφτεί πρόσφατα την Άγκυρα και ο βρετανικός Τύπος είχε αναφέρει τότε, ότι το Λονδίνο είχε συμφωνήσει στην πώληση 40 Eurofighter για την Τουρκία.



Ο ανταποκριτής του τουρκικού καναλιού 24 TV στο Λονδίνο, μεταδίδει ότι ο λόγος που το θέμα των Eurofighter έχει εξοργίσει το Λονδίνο, είναι ότι η βρετανική κυβέρνηση βλέπει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μια χώρα κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.



Επισημαίνει δε ότι σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά λόγω του Ουκρανικού και της έντασης με τις ΗΠΑ, οι Βρετανοί ανησυχούν ότι το βέτο της Γερμανίας σε μια σημαντική χώρα του ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία, θα μπορούσε να υπονομεύσει τα σχέδια για μια πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η αντιπολίτευση ως «σύμμαχος» της Ελλάδας

Πέρα όμως από την αντιπαράθεση Βρετανίας και Γερμανίας, Τούρκοι φιλοκυβερνητικοί αναλυτές τονίζουν ότι η δικαιολογία του Βερολίνου για την ακύρωση της πώλησης των Eurofighter στην Τουρκία ήταν η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου και ως εκ τούτου, λένε, εκείνοι που χαίρονται για την κίνηση αυτή του Σόλτς είναι οι οπαδοί της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και η Ελλάδα, η οποία εδώ και μήνες ασκεί λόμπι κατά της Τουρκίας. Τελικά, συμπεραίνουν οι Τούρκοι αναλυτές, η αντιπολίτευση πέτυχε αυτό που δεν μπόρεσε η Ελλάδα.



Πάντως, τα τουρκικά μέσα, με το σκεπτικό ότι η θητεία της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς λήγει στις αρχές Μαΐου, θεωρούν ότι ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα εγκρίνει την πώληση των Eurofighter προς την Τουρκία, αναθεωρώντας την απόφαση του προηγούμενου Καγκελάριου.

