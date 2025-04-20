Γάζα: Σφάλματα, ανυπακοή και παραλείψεις αναγνωρίζει ο ισραηλινός στρατός για τον θάνατο 15 νοσηλευτών και διασωστών

Η έρευνα για την ισραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 παλαιστίνιοι νοσηλευτές και διασώστες τον περασμένο μήνα στη Λωρίδα της Γάζας ανέδειξε «σειρά επαγγελματικών σφαλμάτων» και ένας διοικητής των ισραηλινών στρατιωτών θα παυθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

«Η έρευνα έφερε στο φως πολλά επαγγελματικά σφάλματα, ανυπακοή στις διαταγές και παράλειψη πλήρους αναφοράς σχετικά με το περιστατικό», αναγνωρίζει ο ισραηλινός στρατός που διευκρινίζει ότι ο υποδιοικητής της ισραηλινής μονάδας που ευθύνεται θα απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Οι 14 παλαιστίνιοι νοσηλευτές και διασώστες σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στις 23 Μαρτίου και θάφτηκαν πρόχειρα επί τόπου. Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν μία εβδομάδα αργότερα από τον ΟΗΕ και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι έξι από τους παλαιστίνιους διασώστες ήταν μέλη της Χαμάς και εξέφρασε τη λύπη του για τις παράπλευρες απώλειες.

«Σκοτώθηκαν δεκαπέντε Παλαιστίνιοι εκ των οποίων έξι ταυτοποιήθηκαν εκ των υστέρων ως τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο στρατός «εκφράζει τη λύπη του για τη ζημία που προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

