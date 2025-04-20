Δύο αθλητές πέθαναν στον ημιμαραθώνιο του Καζακστάν

Δύο δρομείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ημιμαραθωνίου στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν την Κυριακή, ανέφεραν οι διοργανωτές σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Akkoyan Rsaliyev, 84 ετών, έχασε τις αισθήσεις του στην αρχή του αγώνα και ο Akhmadi, 21 ετών, είχε καλύψει περίπου 16 χιλιόμετρα όταν πέθανε.

Και οι δύο ήταν τακτικοί συμμετέχοντες σε αγώνες τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων.

«Το ίδρυμα «Courage to be the First» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θανόντων», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

