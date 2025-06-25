Αρμενία: Απετράπη απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πασινιάν

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της τάξης απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος στο οποίο ενεπλάκη ένας γνωστός αντιφρονών και ιερωμένος.

«Οι πράκτορες των δυνάμεων της τάξης απέτρεψαν ένα σκοτεινό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο του ‘εγκληματία ολιγάρχη κληρικού’ να αποσταθεροποιήσει τη Δημοκρατία της Αρμενίας και να καταλάβει την εξουσία», έγραψε ο Πασινιάν στο Telegram.

Σύμφωνα με την επιτροπή έρευνας της Αρμενίας, ο αρχιεπίσκοπος και αντιφρονών Μπαγκράτ Γκαλστανιάν εμπλέκεται σε αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος.

Πέρυσι ο Γκαλστανιάν είχε τεθεί επικεφαλής ενός κινήματος διαμαρτυρίας το οποίο κατηγορούσε τον Πασινιάν ότι εκχώρησε εδάφη στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την επιτροπή έρευνας, ο Μπαγκράτ Γκαλστανιάν «με την προηγούμενη συγκατάθεση αρκετών μελών του κινήματος απέκτησε τα μέσα και τα εργαλεία που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών και την κατάληψη της εξουσίας».

Έρευνες βρίσκονται «σε εξέλιξη» στα σπίτια του αρχιεπισκόπου και περίπου τριάντα συνεργατών του, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο βουλευτής Γκάρνικ Ντανιελιάν, στενός συνεργάτης του αρχιεπισκόπου, κατήγγειλε μιλώντας σε δημοσιογράφους τις ενέργειες αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε αντάξιες ενός «δικτατορικού καθεστώτος» και απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του κληρικού.

Την Παρασκευή η αστυνομία της Αρμενίας συνέλαβε μέλη της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων κάποια που ανήκουν στο κίνημα του αρχιεπισκόπου, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κόμματα της αντιπολίτευσης, την ώρα που ο Πασινιάν πραγματοποιούσε ιστορική επίσκεψη στην Τουρκία.

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η Αρμενία έχει πολεμήσει επανειλημμένα με το Αζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο του Καραμπάχ, μιας περιοχής που αναγνωρίζεται διεθνώς ότι ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν αλλά οι κάτοικοι της οποίας είναι στην πλειονότητά τους Αρμένιοι.

Το Μπακού ανακατέλαβε εν μέρει τον έλεγχο του θύλακα σε έναν πόλεμο το φθινόπωρο του 2020. Τον Σεπτέμβριο του 2023 έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση αστραπή, το Καραμπάχ πέρασε πλήρως στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, ενώ τον θύλακα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν περισσότεροι από 100.000 Αρμένιοι.

Οι σχέσεις του Πασινιάν με την ισχυρή ηγεσία της Αρμένικης Αποστολικής Εκκλησίας, στην οποία ανήκει ο Γκαλστανιάν, έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στις αρχές Ιουνίου ο Αρμένιος πρωθυπουργός είχε ζητήσει από τους πιστούς της εκκλησίας αυτής να ανατρέψουν τον επικεφαλής της, τον Γκαρεγκίν Β’ ο οποίος τον επέκρινε επανειλημμένα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση στο Καραμπάχ.

Από την πλευρά του ο Γκαρεγκίν Β’ ζήτησε την παραίτηση του Πασινιάν μετά τις στρατιωτικές ήττες της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.