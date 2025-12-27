Το ένα τρίτο του Κιέβου χωρίς θέρμανση - Ρωσικό σφυροκόπημα πριν από τη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ

Το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση μετά από μια εκτεταμένη ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα.

«Η μόνη απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι οι βίαιες επιθέσεις με τη χρήση εκατοντάδων drones και πυραύλων εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Η θερμοκρασία στην ουκρανική πρωτεύουσα κυμαίνεται γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο.

Ειδικότερα, ο Σιμπίχα σημειώνει στην ανάρτησή του:

«Ο Πούτιν διέταξε σκόπιμα μαζικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές του Κιέβου, ακριβώς τη στιγμή που οι ηγέτες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ ετοιμάζονται να συναντηθούν και να προωθήσουν την ειρήνη.

Δεκάδες θύματα, διακοπές ρεύματος και το ένα τρίτο της ουκρανικής πρωτεύουσας χωρίς θέρμανση εν μέσω χειμώνα.

Ο Πούτιν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η περαιτέρω απόρριψη της ειρήνης θα έχει πολύ βαρύ τίμημα για τον ίδιο και το καθεστώς του.

Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και άλλοι εταίροι διαθέτουν την απαραίτητη επιρροή για να αυξήσουν αυτό το τίμημα - τόσο για την οικονομία της Ρωσίας όσο και για τις απώλειές της στο πεδίο της μάχης. Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μια απότομη αύξηση και στα δύο.

Σε μια εποχή που η Ουκρανία συνεχίζει να συνεργάζεται πολύ εποικοδομητικά και ενεργά με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για την εξεύρεση εφικτών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, η πίεση προς τη Μόσχα πρέπει να ενταθεί ήδη από τώρα.

Δεν πρέπει να υπάρξουν παύσεις στην πίεση προς τη Ρωσία, στη βοήθεια για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και στη στήριξη της ενεργειακής μας ανθεκτικότητας».

Τουλάχιστον 2.600 κτήρια κατοικιών στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση λόγω της ρωσικής επίθεσης

Περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο.

«Αν η Ρωσία μετατρέψει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια περίοδο κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων διαμερισμάτων, κατεστραμμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε αυτή η αρρωστημένη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μια ακόμη ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη: Από χθες το βράδυ, έχουν ρίξει σχεδόν 500 drones – ένας μεγάλος αριθμός «shaheds» – καθώς και 40 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των Kinzhals. Ο κύριος στόχος είναι το Κίεβο – ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές. Δυστυχώς, έχουν σημειωθεί χτυπήματα και έχουν υποστεί ζημιές συγκροτήματα κατοικιών. Οι διασώστες αναζητούν ένα άτομο που έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός από αυτά. Σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας και της περιφέρειας, η ηλεκτρική ενέργεια και η θέρμανση δεν είναι διαθέσιμες. Οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε εξέλιξη. Ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται σε ορισμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ σε άλλες το προσωπικό παραμένει σε καταφύγια και οι διασώστες και οι ομάδες επισκευής θα αρχίσουν να εργάζονται μόλις σταματήσουν οι συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα – πού είναι λοιπόν η απάντηση της Ρωσίας στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας για τον τερματισμό του πολέμου; Οι Ρώσοι εκπρόσωποι συμμετέχουν σε μακρές συνομιλίες, αλλά στην πραγματικότητα, τα Kinzhals και τα «shaheds» μιλούν για λογαριασμό τους. Αυτή είναι η πραγματική στάση του Πούτιν και του στενού του κύκλου. Δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο και επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους σε άλλους σε όλο τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει ότι η απάντηση είναι ακόμη ανεπαρκής. Εάν η Ρωσία μετατρέψει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια περίοδο κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων διαμερισμάτων, κατεστραμμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε αυτή η αρρωστημένη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή την ικανότητα. Η Ευρώπη έχει αυτή την ικανότητα. Πολλοί από τους εταίρους μας έχουν αυτή την ικανότητα. Το κλειδί είναι να την χρησιμοποιήσουμε.

Είναι εξίσου σημαντικό να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την άμυνα της Ουκρανίας – την προστασία της ζωής μας. Οι προμήθειες για την αεροπορική άμυνα πρέπει να είναι επαρκείς και έγκαιρες, ειδικά τώρα που τις χρειαζόμαστε περισσότερο. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις στην προστασία της ζωής. Ευχαριστώ κάθε ηγέτη και κάθε χώρα που βοηθά σε αυτό. Φυσικά, δεν θα μειώσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες. Αλλά η διπλωματία δεν θα λειτουργήσει χωρίς ασφάλεια. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί από τις ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου, και θα το συζητήσουμε ειδικά σήμερα και αύριο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Πρωθυπουργό του Καναδά και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας!».

Ρωσικά drones σφυροκοπούν την Ουκρανία πριν από τη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ την Κυριακή

Σημειώνεται ότι η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πριν από αυτό που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως θα είναι μια σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πριν από τις επιθέσεις, ο Ζελένσκι είπε ότι οι συνομιλίες που θα έχει αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα θα εστιαστούν στα εδάφη που θα τεθούν υπό τον έλεγχο κάθε πλευράς έπειτα από μια παύση των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη μικρότερη γειτονική της χώρα, στην πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο καθώς ενεργοποιούνταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και ο στρατός ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως αναπτύχθηκαν πύραυλοι. Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως ρωσικά drones στοχοποιούσαν την πρωτεύουσα και περιοχές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση συνεχιζόταν στις 8.00 π.μ. και ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή παρέμενε σε ισχύ στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Ρόιτερς. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν στην Πολωνία, μετά την απογείωση μαχητικών από την πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει προσώρας σχόλιο για τις επιθέσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ενέτεινε τις επιθέσεις στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κυριότερα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Εν μέσω συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, το εδαφικό παραμένει το κύριο διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Είπε πως μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη -- ένα σημαντικό στοιχείο αφότου οι εγγυήσεις στα προηγούμενα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν άχρηστες.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το Νέο Έτος», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico. «Επομένως, θα δούμε τι έχει».

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα έχουν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Ζελένσκι είπε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν 15ετή συμφωνία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να ανανεωθεί, όμως το Κίεβο θέλει μια πιο μακρά συμφωνία με νομικά δεσμευτικούς όρους προκειμένου να προστατευθεί απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η αυριανή συνάντηση θα πάει καλά. Είπε επίσης ότι περιμένει να μιλήσει με τον Πούτιν «σύντομα, όσο θέλω».

Εκτός από το εδαφικό, ένα κρίσιμο σημείο είναι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μόσχα απαιτεί η Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν όλο το Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την περιφέρεια Λουχάνσκ.

Το Κίεβο θέλει οι μάχες να σταματήσουν στις γραμμές που ισχύουν σήμερα.

Βάσει ενός συμβιβασμού που πρότειναν οι ΗΠΑ, μια ελεύθερη οικονομική ζώνη θα εγκαθιδρυθεί αν η Ουκρανία εγκαταλείψει τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να τύχουν επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι είπε πως αν δεν μπορέσει να ωθήσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την «ισχυρή» θέση της Ουκρανίας στο εδαφικό, είναι πρόθυμος να θέσει το σχέδιο 20 σημείων σε δημοψήφισμα -- υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να οργανώσει και να διεξαγάγει το δημοψήφισμα.

Είπε ότι θέλει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε πως η εκδοχή του Κιέβου για το σχέδιο 20 σημείων διαφέρει από αυτό που συζητάει η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Russia.

Εξέφρασε ωστόσο αισιοδοξία ότι τα θέματα έχουν φθάσε σε «σημείο καμπής» στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας διευθέτησης.

Ο σύμβουλος του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, ο Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αφότου η Μόσχα έλαβε τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή. Δεν αποκάλυψε πώς βλέπει η Μόσχα τα έγγραφα.

