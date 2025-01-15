Οι οπαδοί της Λάτσιο θα μείνουν χωρίς την αγαπημένη τους μασκότ, τον αετό «Ολυμπία» καθώς ο άνθρωπος που τον κρατούσε απολύθηκε επειδή δημοσίευσε στο διαδίκτυο, φωτογραφίες του... νέου προσθετικού του πέους.

Ο Ισπανός Χουάν Μπερνάμπε, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την εμφύτευση πέους, έδωσε συνέντευξη σε ιταλική ραδιοφωνική εκπομπή, κατά την οποία ανέφερε ότι πλέον νιώθει «πολύ περήφανος» και «πιο αρρενωπός».

Photo AP

Ο ίδιος, όπως σημειώνει το Sky News, μετά τη συνέντευξη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες, μετά την επέμβαση.

Η ποδοσφαιρική ομάδα ωστόσο, που δεν συμμερίστηκε τη χαρά του και απέλυσε τον κ. Μπερνάμπε.

«Σοκαρισμένη βλέποντας τις φωτογραφικές εικόνες και το βίντεο του κ. Χουάν Μπερνάμπε και διαβάζοντας τις δηλώσεις που τις συνόδευαν, η Λάτσιο ανακοινώνει ότι σταμάτησε, άμεσα κάθε σχέση με αυτό το άτομο, δεδομένης της συμπεριφοράς του», ανακοίνωσε ο σύλλογος της Ρώμης, προσθέτοντας:

«Ο σύλλογος συνειδητοποιεί -και μοιράζεται- τον πόνο που θα νιώσουν οι οπαδοί για την απώλεια του αετού στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί... με ένα άτομο που με δική του πρωτοβουλία, έχει κάνει απαράδεκτη τη συνέχιση της σχέσης».

La società ha interrotto ogni rapporto con il falconiere, dopo le polemiche per la pubblicazione sui suoi social personali delle foto dell’intervento per la protesi peniena. L'aquila Olimpia non volerà nelle prossime gare casalinghe pic.twitter.com/JZiQxiVmxN — Sportface (@sportface2016) January 13, 2025

Ο αετός - που συμβολίζει την αρχαία Ρώμη - πετά πάνω από το Stadio Olimpico του Λάτσιο πριν από τους εντός έδρας αγώνες.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι Μπερνάμπε, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει που μοιράστηκε τις εικόνες με τον...νέο του εαυτό.

