Οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιδρομές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας επιτυχώς όλους τους καθορισμένους στόχους τους, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σήμερα το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις (...) εξαπέλυσαν ομαδική επίθεση με όπλα υψηλής ακριβείας και επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε βασικές υποδομές αερίου και ενέργειας που υποστηρίζουν το ουκρανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα», σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν επίσης υπό τον έλεγχό τους το χωριό Ουκραΐνκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σήμερα στην Ουκρανία, στοχοθετώντας υποδομές αερίου κι άλλες ενεργειακές υποδομές σε δυτικές περιφέρειες της χώρας στο πιο πρόσφατο πλήγμα της στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα εν μέσω του χειμώνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ζελένσκι: Στόχος των Ρώσων η ενεργειακή μας υποδομή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 40 πυραύλους στη διάρκεια της πρωινής τους επίθεσης και χρησιμοποίησαν πάνω από 70 drones στη διάρκεια της νύχτας. Τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 30 πυραύλους, πρόσθεσε.

«Άλλη μια μαζική ρωσική επίθεση. Είναι τα μέσα του χειμώνα και ο στόχος για τους Ρώσους παραμένει ο ίδιος: η ενεργειακή μας υποδομή», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μεταξύ των στόχων βρίσκονται υποδομές φυσικού αερίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης στον πληθυσμό», σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Η Μόσχα χρησιμοποίησε 43 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και 74 drones, ανακοίνωσε παράλληλα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Τριάντα πύραυλοι και 47 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν, πρόσθεσε.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, κυρίως στις περιφέρειες Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, και Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ, στη δυτική.

«Χάρη στην αντιαεροπορική άμυνά μας (...) είμαστε σε θέση να διατηρούμε τη λειτουργία του αεροπορικού μας συστήματος», χαιρέτισε ο Ζελένσκι, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους «να ενισχύσουν την αντιαεροπορική ασπίδα» της Ουκρανίας και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους «οι οποίες δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τελείως».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ζητεί από τη Δύση νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, επανέλαβε επίσης το αίτημά του για την παράδοση στην Ουκρανία αδειών για την παραγωγή των όπλων αυτών στο έδαφός της.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους έφτασε το πρωί στη γειτονική Πολωνία, η οποία μόλις ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Πόλεμος, όπλα, κυρώσεις» και διαφορές για ιστορικά θέματα θα βρίσκονται στο μενού των συνομιλιών στη Βαρσοβία, ανέφερε στο Telegram ο Αντρίι Γέρμακ, ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.

Η υποστήριξη της Πολωνίας, κινητήριας δύναμης στους κόλπους της ΕΕ, είναι πολύ σημαντική για το Κίεβο, ιδίως στο πλαίσιο της επιστροφής ήδη από τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ και των αμφιβολιών σχετικά με τη συνέχιση της αμερικανικής δέσμευσης απέναντι στην Ουκρανία.

Η Βαρσοβία, όπως συμβαίνει συχνά, έδωσε εντολή να απογειωθούν καταδιωκτικά της στη διάρκεια της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που έπληξε δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων η Λβιβ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία.

Στην περιφέρεια αυτή της Ουκρανίας, «δύο σημαντικές υποδομές επλήγησαν στις περιοχές Ντρογκόμπιτς και Στρίι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της, ο Μαξίμ Κοζίτσκι.

Ένας πύραυλος έπεσε σε χωράφι χωρίς να εκραγεί, πρόσθεσε.

Στη γειτονική περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ η ρωσική επίθεση είχε στόχο "σημαντικές υποδομές", χωρίς να προκαλέσει θύματα, δήλωσε παράλληλα η κυβερνήτης της περιοχής αυτής, η Στιτλάνα Ονιστσούκ.

Επίθεση και στο Κίεβο - Έκτακτες διακοπές ρεύματος σε 7 περιφέρειες

Επίθεση δέχτηκε και το Κίεβο, με εκατοντάδες κατοίκους να καταφεύγουν σε σταθμούς του μετρό στην ουκρανική πρωτεύουσα, να κοιμούνται σε στρώματα γυμναστικής και να κάθονται σε πτυσσόμενες καρέκλες με τα κατοικίδιά τους.

Η εθνική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Ukrenergo ανακοίνωσε παράλληλα έκτακτες διακοπές ρεύματος για αρκετές ώρες σε 7 περιφέρειες στο ανατολικό, το κεντρικό και το νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουσένκο ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "προληπτικά μέτρα" που αφορούν και το σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τεθεί σε ισχύ.

«Ο εχθρός δεν σταματά να τρομοκρατεί τους Ουκρανούς», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook, καταγγέλλοντας "μαζική επίθεση".

Η ρωσική αυτή επίθεση σημειώνεται την επομένη επίθεσης σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, για την οποία το Κίεβο σημείωσε ότι ήταν «η πιο σημαντική» που εξαπολύεται στο ρωσικό έδαφος από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική επίθεση είχε στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες καυσίμων, όπως και χημικά εργοστάσια στα οποία παράγεται, σύμφωνα με το Κίεβο, εξοπλισμός για τον ρωσικό στρατιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην ουκρανική επίθεση που έγινε χθες, Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως έξι αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS και έξι βρετανικοί Storm Shadow. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η Ρωσία έχει δεσμευτεί για συστηματικά αντίποινα σε οποιοδήποτε πλήγμα γίνεται με τη χρήση δυτικών πυραύλων στο έδαφός της και έχει απειλήσει να στοχοθετήσει το κέντρο του Κιέβου ή ακόμη να χρησιμοποιήσει τον νέο πειραματικό υπερηχητικό πύραυλό της Ορέσνικ.

