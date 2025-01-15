Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως στόχος της Ρωσίας είναι να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του πετρελαϊκού τομέα, αλλά τίποτε δεν αποκλείει ενδεχόμενη απάντηση της Μόσχας.

«Εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Στόχος είναι να λάβουμε εκείνα τα μέτρα που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες αυτών των παράνομων μέτρων και που θα υπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας μας, πρώτα απ΄όλα, και των εταιριών μας», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση ακριβώς για μια ενδεχόμενη ρωσική απάντηση στης κυρώσεις των ΗΠΑ, ο Πεσκόφ είπε: «Τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ό,τι είναι καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας μας θα γίνει».

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε ευρύτερες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο στις 10 Ιανουαρίου, θέτοντας στο στόχαστρο τις εταιρίες Gazprom Neft και Surgutneftegaz, καθώς και 183 πλοία που έχουν μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης πως οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές πρωτογενούς αλουμινίου κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν μια ήδη «ευάλωτη» παγκόσμια αγορά.

Το Reuters μετέδωσε χθες, Τρίτη, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιβάλει απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πρωτογενούς αλουμινίου στο 16ο πακέτο κυρώσεών της σε βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είδαμε τα νέα. Είναι αρκετά πιθανό να υποθέσουμε ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται. Η αγορά σε αυτό το τμήμα είναι αρκετά ευάλωτη και τέτοιες αποφάσεις θα μπορούσαν υποθετικά να οδηγήσουν στην αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο κολοσσός ρωσικού πρωτογενούς αλουμινίου Rusal, η μεγαλύτερη στον κόσμο παραγωγός αλουμινίου εκτός Κίνας, δεν έχει κάνει προσώρας κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

