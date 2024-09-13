Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την επανέναρξη των αποστολών στη Ρωσία.

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους με επιστολή τους προς την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποιώντας ότι η απόφαση να συνεχίσει τον διάλογο με μια χώρα που έχει εισβάλει σε άλλη θα βλάψει τη φήμη του Ταμείου ενώ θα χρησιμοποιηθεί από το Κρεμλίνο ως προπαγάνδα.

Μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το ΔΝΤ διέκοψε τις ετήσιες διαβουλεύσεις του με τη Ρωσία.

Ωστόσο, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Ρώσος εκτελεστικός διευθυντής του ΔΝΤ, Aleksei Mozhin είπε στο Reuters ότι το Ταμείο θα ξαναρχίσει τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις στις 16 Σεπτεμβρίου ενώ μία αντιπροσωπεία του ΔΝΤ θα επισκεφτεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου τη Μόσχα για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τα σχέδια του ΔΝΤ», ανέφεραν οι υπουργοί Οικονομικών της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Ισλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της Πολωνίας σε επιστολή τους προς την επικεφαλής του ΔΝΤ.

Η Γκεοργκίεβα παρευρίσκεται σε μια συνάντηση υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της ΕΕ στη Βουδαπέστη όπου πρόκειται να ερωτηθεί για τα σχέδια του ΔΝΤ εκεί, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ.

«Ποιες συστάσεις θέλει το ΔΝΤ να δώσει στη Ρωσία στο τέλος της διαβούλευσης; Πώς να διαχειριστεί καλύτερα μια πολεμική οικονομία;» είπε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ευρωζώνης.

Η επιστολή ανέφερε ότι ως επιτιθέμενη χώρα, η Ρωσία δεν πρέπει να επωφεληθεί από τις συμβουλές του ΔΝΤ και σημειώνει ότι εάν το ΔΝΤ πραγματοποιήσει τα σχέδιά του, θα μείωνε την προθυμία των χωρών δωρητών να υποστηρίξουν την Ουκρανία μέσω πρωτοβουλιών του ΔΝΤ, επειδή θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη προς το ΔΝΤ.

«Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν άλλα ιδρύματα όπως την Παγκόσμια Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Η επιστολή ανέφερε επίσης ότι τυχόν δεδομένα που θα παρείχε η Ρωσία στο ΔΝΤ θα λογοκρίνονταν για να δείξει ότι η οικονομία της χώρας τα πηγαίνει καλά και ότι αντιστέκεται στις δυτικές κυρώσεις, καθιστώντας την εκτίμηση του ΔΝΤ ανακριβής.

Η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε επίσης την αποστολή για δικούς της προπαγανδιστικούς σκοπούς και θα έβλαπτε τη φήμη του ΔΝΤ, ανέφερε.

«Καλούμε λοιπόν το ΔΝΤ να μην επαναλάβει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να παραμείνει προσηλωμένη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ», δήλωσαν οι εννέα χώρες.

«Προτρέπουμε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και της διοίκησής του, να συνεχίσουν να απέχουν από τις δραστηριότητες που εμπλέκουν το επιτιθέμενο κράτος και να μην επαναλάβουν τον διάλογο όσο η Ρωσία συνεχίζει τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», αναφέρεται στην επιστολή.

Το ΔΝΤ δήλωσε την Πέμπτη ότι η προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Ρωσία ήταν σύμφωνη με τις τακτικές του υποχρεώσεις καθώς και με εκείνες της Ρωσίας ως χώρας μέλους.

Η τελευταία ετήσια αποστολή του ΔΝΤ στη Ρωσία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019, πριν από την έναρξη της πανδημίας του COVID. Δεν έχουν γίνει αποστολές του ΔΝΤ στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πολλά δυτικά κράτη έθεσαν ακόμα και ως ενδεχόμενο να αποβληθεί η Ρωσία από το ΔΝΤ μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αυτό αποδείχθηκε δύσκολο λόγω της απροθυμίας άλλων μελών με μεγάλες ποσοστώσεις ψήφου όπως η Κίνα και η Ινδία.



