Συνέχεια του ντοκιμαντέρ του HBO του 2019 για τον Μάικλ Τζάκσον, «Leaving Neverland», ανακοινώθηκε και θα προβληθεί στα μέσα Μαρτίου.

Το 2019 ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από δύο μέρη κατέγραψε τους ισχυρισμούς σε βάρος του Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική επίθεση σε δύο ανηλίκους. Σε σκηνοθεσία του Νταν Ριντ το «Leaving Neverland» επικεντρώθηκε σε μαρτυρίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά.

Το διάρκειας 50 λεπτών ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson», το οποίο σκηνοθετήθηκε επίσης Νταν Ριντ θα προβληθεί από το Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Variety.

'Leaving Neverland' Sequel 'Surviving Michael Jackson' Set for March https://t.co/JgZtAZ7YOA — Variety (@Variety) February 20, 2025

Σύμφωνα με σύνοψη του «Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson» από τον επίσημο διανομέα Sphere Abacus η συνέχεια θα εξερευνήσει το «δύσκολο ταξίδι και τις πολλές ανατροπές και αποτυχίες του» για τους Ρόμπσον και Σέιφτσακ, συμπεριλαμβανομένης των αντιδράσεων που έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, η Sphere Abacus επιβεβαίωσε ότι το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειρά ντοκιμαντέρ θα καλύπτει την επερχόμενη δίκη του 2026 του Ρόμπσον και του Σέιφτσακ εναντίον του ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας του τρίτου μέρους.

Ο Τζάκσον αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες που οδήγησαν σε δίκη με μεγάλη δημοσιότητα το 2005. Αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς και κρίθηκε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.