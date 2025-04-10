Η Σλοβακία δημιούργησε σήμερα ένα ταμείο που θα συγκεντρώσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ για να αποζημιώσει πολίτες στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα για μη τήρηση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Το σλοβακικό κοινοβούλιο ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο με 78 ψήφους υπέρ έναντι 66 κατά, και η πρωτοβουλία αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Μαΐου.

Περίπου 65.000 πρόστιμα είχαν επιβληθεί για μη χρήση προστατευτικής μάσκας ή για παραβίαση απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ δεν καλύπτονταν τα γεύματα στη διάρκεια νοσηλείας σε καραντίνα.

Οι αιτήσεις για αποζημίωση μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου.

Την πανδημία είχε διαχειριστεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Η σημερινή αντιπολίτευση κατήγγειλε το «σκανδαλώδες» νομοσχέδιο που επιβραβεύει «όσους αδιαφορούσαν» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είναι μεταξύ των ηγετών που υποστήριξαν τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποζημιώσει τους στρατιωτικούς που αποπέμφθηκαν επειδή αρνήθηκαν τον εμβολιασμό για την Covid-19.

Στην Κάτω Αυστρία – ένα από τα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας – που γειτονεύει με τη Σλοβακία, η ακροδεξιά με την υποστήριξη των συντηρητικών έχει δημιουργήσει ένα παρόμοιο ταμείο με κεφάλαια 31,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αποζημιώνει επίσης πολίτες που κατήγγειλαν παρενέργειες από τον εμβολιασμό για την Covid-19.

Πηγή: skai.gr

