Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τραμπ για τη Γάζα

Η Ρωσία ευελπιστεί ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα υλοποιηθεί με επιτυχία και είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της αιματοχυσίας, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ελπίζουμε ακράδαντα ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ θα υλοποιηθούν στην πράξη», δήλωσε ο Πούτιν σε σύνοδο κορυφής στο Τατζικιστάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

