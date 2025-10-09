Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να αναλάβει τη θέση της προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά τη λήξη της θητείας της στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027.

Σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια podcast του Collège Leaders in Finance, η Λαγκάρντ ανέφερε: «Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου».

Παράλληλα, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που την εμφανίζουν ως πιθανή υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, η Λαγκάρντ υπογράμμισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

