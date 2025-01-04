Δυτική Όχθη: Ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων στην Ναμπλούς -Νεκρός 18χρονος

Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν σε καταυλισμό προσφύγων στην Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, που δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση.

Ένας 18χρονος, ο Μοχάμαντ Μεντχάτ Αμίν Αμέρ, «σκοτώθηκε από πυρά της (ισραηλινής) κατοχής στον καταυλισμό Μπαλάτα», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, κάνοντας επίσης λόγο για εννέα τραυματίες, «εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα το πρωί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της Ναμπλούς». «Τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικά στην περιοχή για να επιτεθούν στους στρατιώτες» και εκτόξευσαν μεταξύ άλλων βόμβες μολότοφ και πέτρες, σύμφωνα με τον στρατό. «Τα στρατεύματα πυροβόλησαν στην κατεύθυνση των τρομοκρατών προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός, σημειώνοντας ότι δεν τραυματίστηκαν στρατιώτες.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στον καταυλισμό από το σημείο ελέγχου Αουάρτα και «ανέπτυξαν ελεύθερους σκοπευτές στις οροφές των γύρω κτιρίων».

Οι βιαιότητες που συνδέονται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχουν κλιμακωθεί ιδιαίτερα στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 815 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί, είτε σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή από πυρά ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 25 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

