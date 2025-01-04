Συλλογή σπάνιων αντικειμένων που συνδέονται με τον συγγραφέα του 19ου αιώνα Τσαρλς Ντίκενς πρόκειται να παρουσιαστεί στο Μουσείο στο Λονδίνο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του.

Η νέα έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τότε που το πρώτο οικογενειακό σπίτι του Ντίκενς στην οδό Ντάουτι, στο Μπλούμσμπερι, διασώθηκε από κατεδάφιση και έγινε το Μουσείο Τσαρλς Ντίκενς.

Στην έκθεση «The Dickens in Doughty Street: 100 Years of the Charles Dickens Museum» που θα εγκαινιαστεί τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου του 2025, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα σκίτσο με κιμωλία και παστέλ που δημιούργησε ο Ντίκενς την εποχή που ζούσε εκεί.

Ο Άγγλος μυθιστοριογράφος έγραψε τις ιστορίες που τον έκαναν διεθνώς γνωστό - The Pickwick Papers, Oliver Twist και Nicholas Nickleby - όσο ζούσε στο σπίτι στην οδό Ντάουτι.

Μεταξύ των αντικειμένων είναι και ένα αντίγραφο του έργου Ντέιβιντ Κόπερφιλντ που μεταφέρθηκε στην Ανταρκτική από την εκστρατεία Terra Nova του πλοίαρχου Σκοτ το 1910-12, σύμφωνα με το BBC.

Καθηλωμένο σε μια σπηλιά πάγου το πλήρωμα διάβαζε ένα κεφάλαιο κάθε βράδυ για εξήντα νύχτες και το βιβλίο φέρει μαύρα δακτυλικά αποτυπώματα των μελών του πιθανότατα να είχαν δημιουργηθεί από τη φωτιά, στην οποία έκαιγαν λίπος φώκιας για να ζεσταθούν.

Θα εκτεθούν επίσης τα έργα των αγαπημένων εικονογράφων του Ντίκενς, συμπεριλαμβανομένων των Φρεντ Μπάρναρντ, Τζον Λιτς και Τζορτζ Γκούντγουιν Κίλμπερν, καθώς και τα πρώτα σχέδια για την πρώτη έκδοση του A Christmas Carol.

Η Σίντι Σουρού, διευθύντρια του Μουσείου, είπε ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα, πορτρέτα, φωτογραφίες και ιστορικά κειμήλια που θα φωτίσουν τη ζωή και τα έργα του Κάρολου Ντίκενς.

Ο συγγραφέας έμεινε στο σπίτι στο Μπλούμσμπερι με τη σύζυγο και τον γιο του από το 1837 έως το 1839 και είναι το μόνο σωζόμενο στο Λονδίνο στο οποίο έζησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

