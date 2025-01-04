Κίνα: Φονική πυρκαγιά με 8 νεκρούς και 15 τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε αγορά οπωρολαχανικών και άλλων προϊόντων στην επαρχία Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στην πόλη Τζανγκτζιακόου, που ξέσπασε γύρω στις 8.40 το πρωί (τοπική ώρα) και κατασβέστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο.

🔴CHINA 🇨🇳| #Drama : a fire this Saturday Jan. 4 at 8:40 a.m. in a vegetable market in the city of #Zhangjiakou, #Hebei province (North) left 8 dead and 15 injured according to the local government. The fire was quickly brought under control. Ongoing investigation into the cause. pic.twitter.com/Xp5XhavdCV — Nanana365 (@nanana365media) January 4, 2025

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από άλλα μέσα ενημέρωσης στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, φαίνονται σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την αγορά που βρίσκεται στη συνοικία Τσιαοσί.

1月4日，河北张家口市桥西区力广菜市场发生火灾。桥西区政府办工作人员称，明火已扑灭，截至4日13时56分，火灾致8死15伤，起火原因有关部门正在调查中。A fire broke out at a vegetable market in Zhangjiakou, Hebei Province, China, resulting in eight deaths and 15 injuries. #张家口 #China pic.twitter.com/OBBXPpGfVd — TMTPOST 钛媒体 (@TMTPostGlobal) January 4, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

