Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε αγορά στην Κίνα - 8 νεκροί και 15 τραυματίες

Κίνα: Φονική πυρκαγιά με 8 νεκρούς και 15 τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε αγορά οπωρολαχανικών και άλλων προϊόντων στην επαρχία Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στην πόλη Τζανγκτζιακόου, που ξέσπασε γύρω στις 8.40 το πρωί (τοπική ώρα) και κατασβέστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από άλλα μέσα ενημέρωσης στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, φαίνονται σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την αγορά που βρίσκεται στη συνοικία Τσιαοσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

