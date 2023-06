«Ένα μεγάλο βαρέλι»: Σχεδιαγράμματα και βίντεο από το κλειστοφοβικό εσωτερικό του υποβρυχίου Titan

Your browser does not support the audio element.

Μέγεθος που δεν ξεπερνά ένα μεγάλο βαρέλι διαθέτει το υποβρύχιο τουριστικό Titan της OceanGate Expeditions που έχει χαθεί στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού με πέντε επιβάτες.

Είναι ενδεικτικό ότι το σκάφος δεν έχει ούτε καθίσματα, με τους επιβάτες να πρέπει να κάθονται καθισμένοι ξυπόλυτοι στο πάτωμα, ενώ η μοναδική τουαλέτα, χωρίζεται από τον κυρίως χώρο μόνο από μια κουρτίνα.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκoνται σε εξέλιξη απέλπιδες προσπάθειες για το σκάφος, που δεν φτάνει ούτε τα επτά μέτρα, και χάθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την τοποθεσία του ναυαγίου του Τιτανικού. Οι επιβάτες του είναι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο σε κλειστοφοβικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η OceanGate Expeditions φέρεται να καθυστέρησε οχτώ ώρες να ενημερώσει τις αρχές για την εξαφάνιση του υποβρυχίου.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού λιμενικού σχολίαζαν ότι στο σκάφος απομένουν μόνο περίπου 40 ώρες οξυγόνου. «Αυτή η επιχείρηση» είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας» υπογράμμιζε Αμερικανός αξιωματούχος.

Daily Mail

Το υποβρύχιο Titan κατευθυνόταν στον προορισμό του, όταν το στίγμα του χάθηκε από το υποστηρικτικό του πλοίο Polar Prince. Μοναδική ελπίδα για να εντοπιστούν ζωντανοί, είναι ότι ίσως διαθέτουν οξυγόνο για τρεις με πέντε ημέρες. Όμως «εάν οι επιβάτες πανικοβληθούν και αρχίσουν να έχουν έντονη δραστηριότητα μέσα στην καμπίνα, το οξυγόνο θα λιγοστέψει πολύ πιο γρήγορα» δήλωσε στο BBC o Φρανκ Όουεν, πρώην διευθυντής της ομάδας Ερευνάς και Διάσωσης από την Αυστραλία.

I found an old PDF promoting the Titanic-bound Titan submarine. It shows a "typical seating configuration" for 5 people.



only 1 person can extend their legs.



This looks like hell folks. pic.twitter.com/NPCUniq0fs — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) June 20, 2023

Η επιχείρηση διάσωσης από τις αρχές των ΗΠΑ και του Καναδά συνεχίζεται.

Και τα πέντε μέλη του σκάφους έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον Στόκτον Ρας, πρόεδρο και ιδρυτή της Oceangate Στόκτον Ρας, τον δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ, τον Πακιστανό επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ και τον γιο του Σουλεμάν και τον χειριστή Πολ Ναρζολέ.

Δύο βίντεο ντοκουμέντα δείχνει τον πρόεδρο και ιδρυτή της Oceangate Expeditions Στόκτον Ρας να παρουσιάζει το υποβρύχιο. Σημειώνεται ότι το σκάφος διαθέτει μηχανισμούς για να βγει στην επιφάνεια ακόμα και αν χαθεί η ισχύς. Ωστόσο, το Titan να έχει μπλεχτεί στα συντρίμμια του Τιτανικού – μία τεράστια έκταση σε βάθος 3.800 μέτρων που πρέπει να ερευνηθεί.

The missing tourist sub TITAN was a death trap as seen in this interview months ago.



Sub was controlled by a knocked off controller



Many parts were consumer grade



Owner bragged about letting passengers control the sub



The sub has no way to open the hatch from the inside. pic.twitter.com/SUJSzXK7YT — 🪓 Λ V Λ 🪓 (@AvaTomboy) June 20, 2023

Σύμφωνα με τον ερευνητή των ωκεανών Ρόμπερτ Μπέιζιακ, εάν το υποβρύχιο έχει πέσει στον πυθμένα του ωκεανού οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, καθώς η πίεση της ατμόσφαιρας θα είναι περίπου 380 φορές περισσότερη από ό,τι στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CBS, Ντέιβιντ Πογκ, ο οποίος καταδύθηκε πέρσι στο ναυάγιο του Τιτανικού με το υποβρύχιο, οι επιβάτες μπαίνουν στο υποβρύχιο και στη συνέχεια αυτό σφραγίζεται από έξω με πολλά μπουλόνια.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (IFERMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) έστειλε το πλοίο Atalante με ρομποτικό βαθυσκάφος στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού όπου την Κυριακή εξαφανίστηκε το τουριστικό υποβρύχιο.

Το ερευνητικό πλοίο Atalante αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του αύριο Τετάρτη γύρω στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) και θα ακολουθήσει η κατάδυση του ρομποτικού βαθυσκάφους.

Here's a photo of that configuration aboard the Titan Titanic-bound ship from another PDF buried on their website.



Similar to the diagram, only one person can stretch their legs out pic.twitter.com/OSbzQ9hyr6 — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) June 20, 2023

Πηγή: skai.gr

