Eurostat: 64% αύξηση για τους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ το 2022 - Πίνακες

Το 2022, 881.220 αιτούντες άσυλο υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση κατά 64% σε σύγκριση με το 2021, αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2022 o αριθμός των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ ήταν ο υψηλότερος που καταγράφηκε μετά τη διετία 2015-2016 (η αύξηση τότε αποδόθηκε στον μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Συρία).

H Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αυστρία είναι οι κύριες χώρες προορισμού για τους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ το 2022.

Το 2022 χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας στην ΕΕ σε 384.245 αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων το 44% έλαβε καθεστώς πρόσφυγα, το 31% επικουρική προστασία και το 25% ανθρωπιστικό καθεστώς.

🛂In 2022, the EU received 884 600 first-time asylum applications

🔸Most came from 🇸🇾Syria (132 600, 15%)

🔸🇩🇪Germany (217 700) received the most

🔸71% were men, 54% were between 18-34 years old

🔸384 300 were granted positive decisions



➡️https://t.co/V7OQ6wFjku#WorldRefugeeDay