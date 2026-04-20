Την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον η δεύτερη συνάντηση Ισραήλ - Λιβάνου

Στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη η δεύτερη συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε επίπεδο πρεσβευτών, στο πλαίσιο των συνομιλιών των δύο χωρών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την κατάπαυση του πυρός.

Επικεφαλής της λιβανέζικης αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα είναι ο πρώην πρέσβης του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σιμόν Καράμ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν.

«Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή σε περιοχές του νότου και να αναπτυχθεί ο στρατός έως τα διεθνώς αναγνωρισμένα νότια σύνορα», πρόσθεσε ο Αούν.

Νωρίτερα, ο Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες της χώρας του με το Ισραήλ θα πρέπει να είναι ξεχωριστές από οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, αναστέλλοντας σε μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, που είχαν κλιμακωθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ωστόσο, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, με ισραηλινά στρατεύματα να κατέχουν εδάφη βαθιά στον νότο, επιδιώκοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας για την προστασία του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία από την πλευρά της δηλώνει ότι διατηρεί το «δικαίωμα αντίστασης» στην ισραηλινή κατοχή.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα» προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, καλώντας τους να μην κινηθούν νότια μιας γραμμής χωριών ούτε να προσεγγίζουν τον ποταμό Λιτάνι, επικαλούμενος κινδύνους για την ασφάλεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που διασχίζει 21 χωριά στον νότο και κάλεσε τους κατοίκους να μην μετακινούνται στην περιοχή μεταξύ αυτής και των συνόρων, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις του διατηρούν θέσεις στην περιοχή «ενόψει συνεχιζόμενων τρομοκρατικών ενεργειών» από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Στον ίδιο χάρτη κατονομάζονται περισσότερα από 50 ακόμη χωριά στον νότο, στα οποία οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν. Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε επίσης ότι απαγορεύεται η προσέγγιση της περιοχής του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει κυρίως βόρεια της ζώνης από την οποία οι κάτοικοι καλούνται να απέχουν.



Πηγή: skai.gr

