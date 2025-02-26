Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Βάρκιζα, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας, όπου βρίσκεται το εξοχικό της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζας Βόζεμπεργκ.

Η κυρία Βόζεμπεργκ μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 για την επίθεση, τονίζοντας πως έχει δεχθεί στο παρελθόν απειλές για το γεγονός ότι έχει αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών.

«Η εργαλειοποίηση από κόμματα της αντιπολίτευσης και η χυδαία εκμετάλλευση το μόνο που επιτυγχάνει είναι η δυσφήμιση της χώρας» υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Σημειώνεται πως άγνωστοι τοποθέτησαν σε πολυκατοικία επί της οδού Έκτορος αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, εύφλεκτο υλικό και κροτίδα για να ενεργοποιηθεί.

Ο μηχανισμός προκάλεσε έκρηξη μικρής ισχύος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες περισυνέλλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού, ενώ η Ασφάλεια έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

