Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους το 2024 στη Μεσόγειο, από τους οποίους σχεδόν 1.700 χάθηκαν κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού της κεντρικής Μεσογείου, δήλωσε σήμερα η Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία Ρεγκίνα Ντε Ντόμιτσις.

Η Ντε Ντόμιτσις, η οποία είναι η ειδική συντονίστρια της διαχείρισης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη, δήλωσε πως στα θύματα περιλαμβάνονται εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι.

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα έπειτα από ένα ναυάγιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μετά το οποίο αγνοείται η τύχη περίπου 20 ανθρώπων που είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη. Οι επτά επιζώντες, ανάμεσα στους οποίους ένα οκτάχρονο αγόρι που έχασε τη μητέρα του, μεταφέρθηκαν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα και αργότερα μεταφέρθηκαν σε κέντρο φιλοξενίας στο Αγκριτζέντο της Σικελίας.

