Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο στο νότιο Μαυροβούνιο, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας.

«Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», δήλωσε η εισαγγελέας Αντριάνα Νάστιτς στα μέσα ενημέρωσης. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ ήταν περικυκλωμένος από την αστυνομία.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ χθες, Τετάρτη, γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μπάιτσε, κοντά στην πόλη Τσέτινιε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, τα τέσσερα πρώτα μέσα στο εστιατόριο, διευκρίνισε η εισαγγελέας.

«Όλες οι τοποθεσίες επιθεωρήθηκαν και συγκεντρώθηκαν στοιχεία», δήλωσε.

«Το έργο των εισαγγελέων και της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να προσδιορισθούν οι συνθήκες στις οποίες αυτό συνέβη», πρόσθεσε.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν επίσης τραυματισθεί σοβαρά και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, της Ποντγκόριτσα.

Η ζωή τριών εξ αυτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βόισλαβ Σιμούν.

Η αστυνομία απέκλεισε την υπόθεση μιας «σύγκρουσης μεταξύ συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος» και διευκρίνισε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν παράνομα.

Η κυβέρνηση κήρυξε από σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος.

Ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης

Ο ένοπλος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως Αλεξάνταρ Μαρτίνοβιτς, 45 ετών, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κοντά στο σπίτι του στην πόλη Τσετίνιε αφού στριμώχτηκε από την αστυνομία.

«Όταν είδε ότι βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Δεν υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, αλλά κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Σαράνοβιτς στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Μαυροβουνίου, RTCG.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαρτίνοβιτς είχε ιστορικό παράνομης κατοχής όπλων.

