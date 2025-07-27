Γκολφ και δασμοί στο γήπεδο του Τραμπ

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια κομβική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία, υπό τη σκιά απειλούμενων μέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ευρείας κλίμακας εμπορικό πόλεμο.



Οι δύο πλευρές, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, επιδιώκουν σήμερα να έλθουν σε συμβιβασμό για να αποτρέψουν την επιβολή βαρύτατων δασμών σε βασικές κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.