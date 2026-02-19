Times: Ο Στάρμερ δεν δίνει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία για πλήγματα στο Ιράν

Το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με τους Times.

Σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα, η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη στήριξή του στα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό - όπου βρίσκεται και η στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία - συνδέεται με την παραπάνω άρνηση του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αμερικανικά σχέδια περιλάμβαναν τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς και της RAF Fairford στην Αγγλία, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για πλήγματα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της βρετανικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να ανησυχεί ότι ένα χτύπημα κατά του Ιράν ενδέχεται να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Χθες βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, «ώστε να εξουδετερωθεί μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς - μια επίθεση που θα μπορούσε να στοχεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες φιλικές χώρες».

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν θα πρέπει, για κανέναν λόγο, να χάσει τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

