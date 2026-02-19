Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, ότι η Ινδονησία, το Μαρόκο, η Αλβανία, το Κόσοβο και το Καζακστάν έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία έχει ως αποστολή την ασφάλεια της μεταπολεμικής Γάζας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία παρέχουν πολύ σημαντική βοήθεια, στρατεύματα, εκπαίδευση και υποστήριξη για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης.

Χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, έχουν τονίσει ότι επιθυμούν τα στρατεύματά τους να αναλάβουν πιο περιορισμένες ειρηνευτικές αποστολές, όπως η φύλαξη συνόρων και η διασφάλιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και όχι επιχειρήσεις επιβολής της τάξης που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την αντιμετώπιση της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων με στόχο τον αφοπλισμό τους. Μεταξύ αυτών των χωρών ενδέχεται να προστεθεί και η Τουρκία, σύμφωνα με τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, αν τελικά η γίνει αποδεκτή η πρόθεση της να στηρίξει με ειρηνευτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν σε μια νέα μεταβατική παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ.

Η παλαιστινιακή Επιτροπή, που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, άρχισε ήδη να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση της αστυνομικής δύναμης στον θύλακα

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη. Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο Αμερικανός απόστρατος στρατηγός, Τζάσπερ Τζέφερες, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι ο αριθμός των ένστολων στη Δύναμη Σταθεροποίησης της Γάζας θα είναι 32.000. Συγκεκριμένα, 12.000 θα είναι οι αστυνομικοί και 20.000 οι στρατιώτες. «Με αυτά τα πρώτα βήματα, συμβάλλουμε στην παροχή της ασφάλειας που χρειάζεται η Γάζα για ένα μέλλον ευημερίας και διαρκούς ειρήνης», δήλωσε.

Αποκάλυψε ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα ξεκινήσει με ανάπτυξη στη νότια Γάζα, στη Ράφα, όπου θα εκπαιδεύσει την αστυνομία και στη συνέχεια θα επεκταθεί τομέα προς τομέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο με τους 32.000 ένστολους είναι μακροπρόθεσμο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους σε βάθος χρόνους.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να στηρίξει τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Γάζα με την αποστολή στρατιωτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών μονάδων. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει 8.000 ή και περισσότερους στρατιώτες και το Μαρόκο επίσης επιβεβαίωσε τη στήριξη με στρατιώτες και αξιωματικούς.

Η Χαμάς θέλει να διατηρήσει 10.000 αστυνομικούς στην περιοχή

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιό τους στον θύλακα. Το σχέδιο των 20 σημείων, που έχει περάσει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, απαιτεί την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη να παραδώσει αμέσως τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, τον Άλι Σάαθ.

Στις επόμενες 60 μέρες αναπτύσσονται οι πρώτοι 5.000 αστυνομικοί

Ο επικεφαλής επίτροπος της Δύναμης Σταθεροποίησης, Αλί Σάαθ, ανακοίνωσε ότι 5.000 Παλαιστίνιοι αστυνομικοί από τη Γάζα θα αναπτυχθούν στη Λωρίδα μέσα στο επόμενο δίμηνο. «Μια νέα διοικητική αρχή βρίσκεται πλέον σε ισχύ για τη Γάζα, με σαφή εντολή και ξεκάθαρη δέσμευση για την εγκαθίδρυση ανάπτυξης και σταθερότητας. Ωστόσο, λειτουργούμε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», δήλωσε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ουάσινγκτον.

«Μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι οξείες και η δημόσια τάξη παραμένει εύθραυστη», πρόσθεσε και συνέχισε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ:

«Αυτό δεν είναι ένα φυσιολογικό επιχειρησιακό περιβάλλον, κύριε πρόεδρε, γι’ αυτό ακριβώς η πειθαρχία και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων έχουν σημασία. Οι προτεραιότητές μας ορίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτον: αποκατάσταση της ασφάλειας, μέσω επαγγελματικής πολιτικής αστυνομίας υπό μία αρχή, έναν νόμο και ένα όπλο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης 5.000 αστυνομικών από τη Γάζα που θα αναπτυχθούν μέσα σε 60 ημέρες.

Δεύτερον, αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας και των μέσων βιοπορισμού. Τρίτον, διασφάλιση βιώσιμης έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως περιγράφηκε νωρίτερα. Και τέταρτον, αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης, της υγείας και της εκπαίδευσης».

«Η εντολή μας είναι απλή. Βήμα προς βήμα να οικοδομήσουμε τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη, αξιοπρέπεια και ευημερία για τον λαό της Γάζας, και σε αυτό βασιζόμαστε στη συνεχιζόμενη ηγεσία και υποστήριξή σας», ολοκλήρωσε ο Σαάθ, απευθυνόμενος στον Τραμπ, λέγοντας «Μακάριος ο ειρηνοποιός»."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.