Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλά αυτή την ώρα στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να παρουσιάσει δεσμεύσεις 5 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Περισσότερες από 40 χώρες που έχουν ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης», καθώς και πάνω από δώδεκα που επέλεξαν να μην προσχωρήσουν, συμμετέχουν στην εναρκτήρια συνεδρίαση που επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση και στη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα, όπου παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



Πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ στάθηκε μπροστά σε ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία και το Κατάρ, μεταξύ άλλων, για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα επιμέρους σκέλη του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Τραμπ καλωσόρισε τους δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρίστανται, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν γίνει «απίστευτοι φίλοι» του.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καθοριστικά πράγματα, πιστεύω, στα οποία θα εμπλακώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρά την παρουσία δεκάδων παγκόσμιων ηγετών στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Τραμπ επισήμανε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς, δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχθεί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Κάποιοι προσπαθούν να το παίξουν... πονηροί, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να το παίζεις πονηρός μαζί μου», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται για το συμβούλιο με το μεγαλύτερο κύρος που έχει συγκροτηθεί ποτέ».

Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, προσθέτοντας ότι «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει» με το Ιράν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Είχαμε καλές συνομιλίες με το Ιράν. Πρέπει να πετύχουμε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα», δήλωσε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης. «Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε με το Ιράν. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο. Αυτό τους έχει καταστεί σαφές με πολύ έντονο τρόπο», επανέλαβε.

Η χρηματοδότηση της Γάζας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εννέα χώρες δεσμεύονται να συνεισφέρουν συνολικά 7 δισ. δολάρια σε πακέτο βοήθειας για τη Γάζα.

Το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ είναι οι χώρες που προχωρούν στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Κάθε δολάριο που δαπανάται αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και στην ελπίδα για μια νέα και ήσυχη περιοχή», δήλωσε ευχαριστώντας τους δωρητές.

Το ποσό, αν και σημαντικό, αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος των περίπου 70 δισ. δολαρίων που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, τα οποία έχουν καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.



