Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γαλλία καλεί ΗΠΑ και Ιράν να ενισχύσουν τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η διπλωματική οδός είναι η μοναδική που μπορεί να αποτρέψει μακροπρόθεσμα το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στη Μέση Ανατολή μια σημαντική αεροναυτική δύναμη, ενδεχομένως προετοιμάζοντας το έδαφος για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η Γαλλία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με το Ιράν και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αμερικανικές αρχές.

Η Γαλλία παρότρυνε σήμερα την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως η διπλωματική οδός είναι «η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο».

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στη Μέση Ανατολή μια επιβλητική αεροναυτική δύναμη, σε μια μαζική στρατιωτική κινητοποίηση που θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια εκστρατεία πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Παρακολουθούμε ώρα με την ώρα αυτό που συμβαίνει» με το Ιράν, υπογράμμισε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, διευκρινίζοντας πως η Γαλλία «βρίσκεται σε συνεχή επαφή ιδίως με τις αμερικανικές αρχές».

«Λέμε στα ενδιαφερόμενα μέρη πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διαπραγμάτευση, διότι είναι η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, επανέλαβε πως η Γαλλία εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης.

