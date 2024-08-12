DW: Γερμανικές επιφυλάξεις αλλά και όπλα για την Ουκρανία

Η κατάσταση στο ρωσοουκρανικό πλέον μέτωπο είναι κρίσιμη και όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. O τοπικός κυβερνήτης του Κουρσκ δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν 12 χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας και ελέγχουν ήδη 28 σημεία.



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Αλεξέι Σμιρνόφ 121.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή του Κουρσκ και άλλοι 59.000 πρέπει να την εγκαταλείψουν άμεσα. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο γειτονικό Μπελγκορόντ.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν υπόσχεται να απαντήσει στην Ουκρανία «όπως της αρμόζει». Όπως δήλωσε τη Δευτέρα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η ουκρανική διείσδυση στη ρωσική επικράτεια έχει ως στόχο να «αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στα σύνορα», όμως η Ρωσία θα «απαντήσει».



Η ουκρανική αιφνιδιαστική αντεπίθεση στη ρωσική μεθόριο, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου και συνεχίζεται, αποβλέπει σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο στο να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας και να σταματήσει τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Η Γερμανία επιφυλάσσεται απέναντι στο Κίεβο

Από την πλευρά του το Βερολίνο, που βρίσκεται στο στόχαστρο του Κρεμλίνου για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, εμφανίζεται συγκρατημένο και επιφυλακτικό απέναντι στην ουκρανική αντεπίθεση.



«Υπάρχουν συχνά αντικρουόμενες και ενίοτε σκοπίμως ψευδείς πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή, η οποία προφανώς προετοιμάστηκε υπό άκρα μυστικότητα» ανέφερε εκπρόσωπος της καγκελαρίας χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ακόμη «ρευστή». Πάντως από τις μέχρι τώρα ενδείξεις προκύπτει ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την ουκρανική αντεπίθεση στο Κουρσκ.



Επρόσωπος του γερμανικού υπ. Άμυνας πρόσθεσε ότι «όλα παραπέμπουν σε μια επιχείρηση περιορισμένης έκτασης. «Δεν θα ήταν έξυπνο να σχολιάσουμε σε αυτή τη βάση κάτι», ανέφερε στην κυβερνητική ενημέρωση μετά από ερώτηση σχετικά με τη χρήση γερμανικών οπλικών συστημάτων στην ουκρανική αντεπίθεση στη Ρωσία, όπως μετέδωσε πριν από λίγες μέρες η εφημερίδα Bild.

Κυκλική ανταλλαγή Γερμανίας-Tσεχίας-Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, κι ενώ καμία πλευρά δεν επιβεβαίωνει ούτε διαψεύδει τη χρήση γερμανικών αρμάτων μάχης στο Κουρσκ, η Γερμανία προχωρά σε μια νέα κυκλική ανταλλαγή εξοπλιστικών συστημάτων με την Τσεχία με τελικό αποδέκτη το Κίεβο.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία Rheinmetall ανακοίνωσε ότι κατόπιν αιτήματος της γερμανικής κυβέρνησης θα παραδώσει στην Τσεχία 14 άρματα μάχης τύπου Leopard 2A4, καθώς επίσης κι ένα τεθωρακισμένο Bergerpanzer 3 Büffel. H Tσεχία με τη σειρά της θα παραδώσει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία «για τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».



Ήδη το 2022 η Γερμανία και η Τσεχία είχαν προβεί σε αντίστοιχη συμφωνία, με την Τσεχία τότε να αποστέλλει στην Τσεχία στρατιωτικό εξοπλισμό σοβιετικής κατασκευής. Αντίστοιχη συμφωνία είχε επιτευχθεί και με την Ελλάδα με Marder.

«Αναγκαία τα αμερικανικά Τomahawk στη Γερμανία»

Στο μεταξύ ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα FAZ υπεραμύνεται της σχεδιαζόμενης στάθμευσης αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στη δυτική Γερμανία από το 2026. Μάλιστα είναι θετικός σε μια ενδελεχή δημόσια συζήτηση προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως οι πολίτες για την ιστορική αυτή απόφαση και τους λόγους που την καθιστούν αναγκαία.



«Από τη μια πλευρά βιώνουμε μια νέα κατάσταση απειλής στην Ευρώπη από την ρωσική επιθετικότητα κι από την άλλη πλευρά εμφανίζουμε κενά ως προς την αμυντική μας ικανότητα, τα οποία θα μπορέσουμε στο προσεχές μέλλον να καλύψουμε μόνο με τη βοήθεια των συμμάχων μας, των ΗΠΑ, μέχρι κι εμείς να αναπτύξουμε μόνοι αντίστοιχα συστήματα» αναφέρει ο Μπόρις Πιστόριους.



Πρόσφατα πάντως πολιτικοί όπως ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ είχε ζητήσει τη διενέργεια δημοψηφίσματος τόσο για το ζήτημα της στάθμευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία αλλά και για το θέμα της επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη χώρα.

