Μέση Ανατολή: Επαφές Μπάιντεν με Ευρώπη και Βρετανία για αποκλιμάκωση

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήρθε σε επαφή με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα για να «τεθεί επί τάπητος» η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Εντωμεταξύ, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στο AFP ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι 75 από τους 93 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στην Λωρίδα της Γάζας στο οποίο ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι σκότωσε 31 παλαιστίνιους μαχητές.

«Υπήρξαν 93 νεκροί στο σχολείο αλ-Ταμπίν, ανάμεσά τους ένδεκα παιδιά και έξι γυναίκες, και από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί 75 και έχουμε τα ονόματά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Αμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Οι υπόλοιποι δεν έχουν ταυτοποιηθεί διότι τα πτώματα είναι διαμελισμένα, άλλοι έχουν απανθρακωθεί από την σφοδρότητα του βομβαρδισμού», πρόσθεσε.

