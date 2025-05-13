Η χούντα στο Μάλι διέλυσε τα πολιτικά κόμματα

Η χούντα που κυβερνά το Μαλί διέλυσε σήμερα «τα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές οργανώσεις», όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα που διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η αντιπολίτευση ανέμενε εδώ και πολλές εβδομάδες ότι η στρατιωτική χούντα θα προχωρούσε σε αυτήν την κίνηση.

Πρόκειται για άλλον έναν περιορισμό των ελευθεριών που επιβάλλουν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία με δύο πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021.

Νωρίτερα σήμερα ανεστάλη επίσης «μέχρι νεωτέρας» η μετάδοση του γαλλικού τηλεοπτικού καναλιού TV5 Monde, το οποίο κατηγορήθηκε για «έλλειψη αμεροληψίας» σε ένα ρεπορτάζ του για μια διαδήλωση της αντιπολίτευσης.

Στις 3 Μαΐου τα κόμματα οργάνωσαν στην πρωτεύουσα Μπαμακό μια διαδήλωση, με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων, σε μια σπάνια ενέργεια ανυπακοής απέναντι στο καθεστώς.

Το πρωί η χούντα κατάργησε τον Χάρτη των κομμάτων, όπου οριζόταν το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιό τους, η λειτουργία τους και η χρηματοδότησή τους.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 300 πολιτικά κόμματα στο Μαλί.

«Τα πολιτικά κόμματα και οι οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα διαλύονται σε όλη την επικράτεια», ανέφερε το διάταγμα που διάβασε στην τηλεόραση ο υπουργός Πολιτικών Μεταρρυθμίσεων Μαμανί Νασιρέ. Την περασμένη εβδομάδα είχε απαγορευτεί η δραστηριότητα των κομμάτων για «λόγους δημόσιας τάξης».

Το Σύνταγμα του 1992 εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, του συναθροίζεσθαι και τον πολυκομματισμό. Πρόσφατα, περίπου 100 κόμματα συνασπίστηκαν για να ζητήσουν «να ολοκληρωθεί η πολιτικοστρατιωτική μετάβαση το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025» και να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα «για την επιστροφή στη συνταγματική τάξη».

Οι στρατιωτικοί που κυβερνούν το Μαλί είχαν δεσμευτεί να παραχωρήσουν την εξουσία στους εκλεγμένους πολιτικούς τον Μάρτιο του 2024, πράγμα που δεν έγινε.

Το Μαλί και δύο γείτονές του, ο Νίγηρας και η Μπουρκίνα Φάσο, κυβερνώνται από στρατιωτικές χούντες και συνεργάζονται στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Χωρών του Σάχελ που ίδρυσαν. Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τα τρία καθεστώτα ότι καταστέλλουν τη φωνή των αντιφρονούντων επικαλούμενα τον «πόλεμο κατά των τζιχαντιστών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

