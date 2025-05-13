Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα - Στόχος ο αδερφός του Σινουάρ λένε ΜΜΕ του Ισραήλ

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας στη Χαν Γιουνίς, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν ταυτόχρονα έξι βόμβες στο νοσοκομείο, πλήττοντας τόσο το εσωτερικό του προαύλιο όσο και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τοπικές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε ένα «χτύπημα ακριβείας» σε μια βάση της Χαμάς, η οποία, όπως υποστήριξε, βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο.

Οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου αυτού επλήγη από άλλο χτύπημα νωρίτερα την Τρίτη.

Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετοί κρατήρες στο εσωτερικό του νοσοκομείου.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς Μοχάμεντ Σινουάρ - ο μικρότερος αδελφός του πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ.

Πηγή: skai.gr

