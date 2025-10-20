Λογαριασμός
Επιχείρηση «Ασπίδες»: Επιτυχής διάσωση του πληρώματος από το φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο MV Falcon (Εικόνες)

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η ελληνική φρεγάτα Σπέτσαι - Συνόδευσε το πλοίο MV MEDA με τα μέλη του πληρώματος στο λιμάνι του Τζιμπουτί

To MV Falcon

Δύο ημέρες αφότου εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω φωτιάς και έκρηξης το υπό σημαία Καμερούν δεξαμενόπλοιο MV Falcon στα ανοιχτά της Υεμένης, η ευρωπαϊκή δύναμη «Ασπίδες», ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 

Από το «ακυβέρνητο» πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο LPG, διασώθηκαν 24 μέλη του πληρώματος με καταγωγή από την Ινδία, σύμφωνα με την ενημέρωση. 

Η ελληνική φρεγάτα Σπέτσαι συνόδευσε το πλοίο MV MEDA με τα μέλη του πληρώματος στο λιμάνι του Τζιμπουτί, όπου οι διασωθέντες ναυτικοί παραδόθηκαν με ασφάλεια στην Ακτοφυλακή. 

Το MV FALCON παραμένει στις φλόγες και ακυβέρνητο, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Παράλληλα, ο διοικητής της δύναμης «Ασπίδες», ναύαρχος Andrea Quondamatteo καλεί τα παραπλέοντα πλοία να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί. Πηγές από εταιρείες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επεσήμαναν ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν ούτε πύραυλοι ούτε drones.

Δείτε εικόνες: 

Falcon

Falcon

Falcon

Falcon

TAGS: Επιχείρηση «Ασπίδες» Υεμένη Ερυθρά Θάλασσα δεξαμενόπλοιο
