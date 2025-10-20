Η Ιταλία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο, χθες, Κυριακή, το βράδυ, οδηγού πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της ομάδας Πιστόια Μπάσκετ. Ο άνδρας ήταν 65 ετών και βρισκόταν στο πούλμαν ως δεύτερος οδηγός, όταν ξαφνικά άγνωστοι άρχισαν να πετούν πέτρες και τούβλα πάνω στο όχημα.

Ένα από τα τούβλα έσπασε το παρμπρίζ και πέτυχε τον άτυχο άνδρα στο στήθος, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Τέρνι με το Ριέτι, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων από την Ρώμη.

Οι δράστες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είχαν κρυφτεί μέσα σε θάμνους, καταζητούνται από την αστυνομία. «Πώς είναι δυνατόν να πεθάνεις έτσι, ενώ γυρίζεις σπίτι, έπειτα από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση αυτή μας αφήνει άναυδους. Πρόκειται για κακοποιούς που έγιναν δολοφόνοι και δεν θα μπορέσουν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη βίας και παραφροσύνης». «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς του θύματος, είμαι στο πλευρό όσων έζησαν την τραγωδία αυτή. Εύχομαι οι υπεύθυνοι της εγκληματικής και άνανδρης δειλίας να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

