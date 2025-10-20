Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ προσγειώνονται σήμερα Δευτέρα στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διεξάγεται μετ΄εμποδίων.

Η επίσκεψή τους αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να αποτρέψουν την περαιτέρω παραβίαση της νεοσύστατης εκεχειρίας μια ημέρα αφότου δύο στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χαμάς και το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Λωρίδα.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας ανέφερε ότι άνοιξε και πάλι πυρ εναντίον αρκετών Παλαιστινίων τρομοκρατών που πλησίασαν στρατεύματα στην ανατολική πόλη της Γάζας το πρωί.

Αρκετοί πράκτορες είχαν εντοπιστεί να διασχίζουν την Κίτρινη Γραμμή στη γειτονιά Σετζάγια και «αποτελούσαν άμεση απειλή» για τα στρατεύματα, ανέφεραν οι IDF.

«Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους τρομοκράτες που διέσχισαν την Κίτρινη Γραμμή προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή για τα στρατεύματα»,πρόσθεσε ο στρατός.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή σήμερα το πρωί.

Το Ισραήλ προειδοποίησε νωρίτερα μέλη της Χαμάς που έχουν οχυρωθεί στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής να την εκκενώσουν αμέσως αλλιώς θα γίνουν στόχος.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς υποστήριξε ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να μεταφέρουν αυτήν την προειδοποίηση στη Χαμάς μέσω του διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που επιβλέπει την εκεχειρία στη Γάζα.

«Οποιοσδήποτε πράκτορας της Χαμάς βρεθεί πέρα ​​από την Κίτρινη Γραμμή σε έδαφος υπό ισραηλινό έλεγχο πρέπει να εκκενώσει αμέσως. Οι ηγέτες της Χαμάς θα φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

«Όποιος παραμείνει στην περιοχή θα γίνει στόχος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, ώστε να επιτραπεί στα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να επιχειρούν ελεύθερα και άμεσα ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», τόνισε.

Ο Κατς πρόσθεσε ότι «η προστασία των στρατιωτών του IDF είναι η ύψιστη προτεραιότητα και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το διασφαλίσουμε».

Χθες Κυριακή, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη Γάζα, αφού κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες των IDF – τον ταγματάρχη Yaniv Kula, 26 ετών, και τον επιλοχία Itay Yavetz –σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός. Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 44 άτομα σε διάφορα μέρη της Γάζας την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία από τα νοσοκομεία της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

