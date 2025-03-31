Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν το απόγευμα της Κυριακής, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας για τις «παραγωγικές διαπραγματεύσεις» μεταξύ των δύο χωρών, για την επίτευξη μιας «συμφωνίας οικονομικής ευημερίας». Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό αυτή την εβδομάδα.

Στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον Πρόεδρο Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Ο Πρόεδρος άνοιξε την κουβέντα ευχόμενος στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά τα καλύτερα και καλή υγεία. Συζήτησαν για τις παραγωγικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων τους για μια συμφωνία οικονομικής ευημερίας ΗΒ-ΗΠΑ, συμφωνώντας ότι αυτές θα συνεχιστούν με ρυθμό αυτή την εβδομάδα».

Οι Βρετανοί διαπραγματευτές ελπίζουν ότι η χώρα θα εξαιρεθεί από τους επικείμενους δασμούς των ΗΠΑ που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών για πιθανές εξαιρέσεις είναι «έντονες», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Πάντως, τα πράγματα «δεν φαίνονται ελπιδοφόρα», γράφει η Telegraph προσθέτοντας ότι «ακόμα κι αν η Βρετανία κερδίσει μια εξαίρεση, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις καταστροφικές συνέπειες ενός ευρύτερου εμπορικού πολέμου».

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, Στάρμερ και Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις και για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρόσφατες συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η συλλογική πίεση στον Πούτιν. Συμφώνησαν να μείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες», καταλήγει η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ψύχραιμα και μετρημένα» θα αντιδράσει το Ηνωμένο Βασίλειο στους δασμούς Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει μια ψύχραιμη στάση απέναντι στην απειλή αμερικανικών δασμών, ακόμη και αν οι βρετανικές εξαγωγές δεχθούν σοβαρό πλήγμα. Σύμφωνα με τους Times, η βρετανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να επιβάλει άμεσα αντίποινα, παρά τις προειδοποιήσεις ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις 2 Απριλίου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νέοι δασμοί αναμένεται να στοχεύσουν χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορική ανισορροπία ή που θεωρούνται ότι επιβάλλουν «άδικους» φόρους και κανονισμούς. Ανάμεσα στα παραδείγματα που έχουν αναφέρει αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είναι ο ΦΠΑ της ΕΕ, ο οποίος θεωρείται αθέμιτος. Σε αντίδραση, η ΕΕ έχει ήδη προειδοποιήσει για μια σθεναρή απάντηση σε τυχόν «άδικους» δασμούς, ενώ Bρετανοί αξιωματούχοι έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο αντιποίνων, το οποίο, ωστόσο, δεν θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Παρά τις προσπάθειες του υπουργού επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, να εξαιρεθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις μέσω ειδικής εμπορικής συμφωνίας, οι ελπίδες έχουν ατονήσει. Ο Ρέινολντς περιέγραψε τις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ ως «δύσκολες».

H Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή με την ΕΕ, γράφουν οι Times. «Δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση με την ΕΕ», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα. «Θα αντιδράσουμε ψύχραιμα και μετρημένα σε ό,τι ανακοινωθεί την Τετάρτη και θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε σκληρά. Διατηρούμε, ωστόσο, το δικαίωμα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιποίνων αν χρειαστεί».



Πηγή: skai.gr

