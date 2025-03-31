Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Από την Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025, καθίσταται υποχρεωτική για τους Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού (Electronic Travel Authorisation - ETA).

Παρόμοιο με το ESTA που ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σύστημα αυτό αποσκοπεί στον προκαταρκτικό έλεγχο των επισκεπτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται διαδικτυακά, με τους αιτούντες να πρέπει να παρέχουν βασικά προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες διαβατηρίου και λεπτομέρειες για το ταξίδι τους.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι μέχρι πρότινος απολάμβαναν ελεύθερη πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξαιρέσεις προβλέπονται για όσους διαθέτουν ειδική άδεια παραμονής ή εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένων δικαιούχων settled/pre-settled status), για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και για όσους απαιτείται να κάνουν αίτηση για visa για σύντομη παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διάρκεια της ETA θα είναι διετής, με δυνατότητα πολλαπλών εισόδων και θα ισχύει σε όλες τις πύλες εισόδου και για ταξίδια διέλευσης μέσω Ηνωμένου Βασιλείου (transit). Η ΕΤΑ θα είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο διαβατήριο που δηλώθηκε στην αίτηση και δεν θα έχει ισχύ χωρίς αυτό. Το κόστος ανέρχεται προς το παρόν στις 10 λίρες Αγγλίας, ωστόσο θα αυξηθεί από τις 9 Απριλίου στις 16 λίρες.

Η υποβολή αίτησης για ETA πρέπει να γίνεται μέσω της εφαρμογής ETA του Ηνωμένου Βασιλείου (Android, IOS), με τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων να λαμβάνουν μια απόφαση αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση στο GOV.UK εάν δεν έχουν πρόσβαση σε smartphone. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνο για την έγκριση της αίτησης, συνεπώς οι αρχές συνιστούν οι αιτήσεις να γίνονται τουλάχιστον 72 ώρες πριν το ταξίδι.

«Οι ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις θα ενισχύσουν την ασφάλεια του μεταναστευτικού συστήματος και θα διατηρήσουν τη χώρα μας ασφαλή ελέγχοντας τους ανθρώπους πριν εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.