Η Ιαπωνία είναι μια από τις περισσότερο επιρρεπείς σε σεισμούς χώρες και η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα για έναν μεγασεισμό, μεγέθους 8 με 9 βαθμών, κατά μήκος της Τάφρου Νανκάι.

Η τάφρος έχει μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα και βρίσκεται στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό, όπου η Πλάκα των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική Πλάκα.

Η τεκτονική καταπόνηση που συσσωρεύεται μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έναν μεγασεισμό, σχεδόν μια φορά στα 100 ή στα 150 χρόνια.

Τον περασμένο χρόνο η Ιαπωνία εξέδωσε για πρώτη φορά προειδοποίηση για «σχετικά μεγαλύτερη πιθανότητα» ενός μεγασεισμού στην τάφρο μετά τη δόνηση των 7,1 βαθμών.

Τον Μάρτιο του 2011 (κεντρική φωτογραφία αρχείου), σεισμός 9 βαθμών που προκάλεσε φονικό τσουνάμι και η επακόλουθη πυρηνική καταστροφή στο εργοστάσιο Νταΐτσι της Φουκουσίμα στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους

Οι καταστροφικές συνέπειες εάν «ξαναχτυπούσαν» 9 Ρίχτερ

Σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, σε περίπτωση που σημειωνόταν ένας μεγασεισμός, όπως αναμένεται επί μακρόν, στα ανοιχτά των ακτών της χώρας, θα προκαλούσε καταστροφικά τσουνάμι, την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων και πιθανόν τον θάνατο περίπου 300.000 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, η Ιαπωνία πιθανόν να αναγκαστεί να προχωρήσει στην απομάκρυνση 1,23 εκατομμύριο κατοίκων - ή αλλιώς του 10% του συνολικού πληθυσμού της- καθώς έχει αυξηθεί η έκταση των περιοχών που αναμένεται να πλημμυρίσουν.

'Εως και 298.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους από τσουνάμι και από καταρρεύσεις κτιρίων, αν ο σεισμός σημειωθεί αργά το βράδυ κάποιου χειμώνα.

Η οικονομία της Ιαπωνίας θα μπορούσει να καταγράψει απώλειες έως και 1,81 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η αναμενόμενη οικονομική ζημία ύψους 270,3 τρισεκατομμυρίων γεν ή σχεδόν του μισού ΑΕΠ της χώρας, είναι σημαντικά αυξημένη από την προηγούμενη εκτίμηση των 214,2 τρισεκατομμυρίων γεν καθώς η νέα εκτίμηση συνυπολογίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που συλλέγονται επί τόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

