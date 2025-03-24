Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν σύντομη τηλεφωνική συνδιάλεξη χθες, Κυριακή, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας νέας οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η Βρετανία ελπίζει πως θα διαπραγματευθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποφύγει έναν ευρύτερο γύρο αμοιβαίων δασμών που ο Τραμπ λέει ότι θα ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα.

"Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συζητήσεις για τη 'Συμφωνία Οικονομικής Ευημερίας' ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

