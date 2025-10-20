Ένας σύμβουλος του Αγιατολάχ του Ιράν, που βοήθησε στην οργάνωση της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της υποχρεωτικής μαντίλας, προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα, αφού επέτρεψε στην κόρη του να παντρευτεί φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Αλί Σαμχανί, κορυφαίο σύμβουλο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και μέλος του Συμβουλίου Συμφεροντολογίας, να συνοδεύει την κόρη του, Φατεμέχ, στην αίθουσα δεξιώσεων του πολυτελούς ξενοδοχείου Espinas Palace στην Τεχεράνη.

فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh — Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025

Η νύφη φορούσε ένα λευκό, στράπλες φόρεμα, με χαμηλό ντεκολτέ και μπήκε στη μεγαλοπρεπή αίθουσα υπό ζητωκραυγές και μουσική. Ένα φόρεμα που στις δυτικές κοινωνίες θα περνούσε μέχρι και απαρατήρητο, αλλά όχι και στο Ιράν.

Ο δυτικού τύπου γάμου προκάλεσε οργή στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Σαμχανί για υποκρισία, δεδομένων των αυστηρών νόμων που υποστηρίζει για τη μαντίλα.

Ο Σαμχανί, μακροχρόνιος σύμμαχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπηρέτησε στο παρελθόν ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του οργάνου που είναι υπεύθυνο για την εθνική ασφάλεια του καθεστώτος, από το 2013 έως το 2023.

Κατείχε τη θέση αυτή όταν η κυβέρνηση οργάνωσε τη σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Κούρδισσας-Ιρανής, η οποία πέθανε υπό αστυνομική κράτηση το 2022, αφού συνελήφθη επειδή φέρεται να παραβίασε τον νόμο περί υποχρεωτικής μαντίλας.

Το βίντεο του γάμου της κόρης του, που φέρεται να διέρρευσε στην πλατφόρμα Χ στις 17 Οκτωβρίου, έρχεται τη στιγμή που αναφορές κάνουν λόγο για σχέδιο της χώρας να διαθέσει 80.000 νέους αστυνομικούς ηθών στην Τεχεράνη, ώστε να επιβάλουν τη συμμόρφωση των γυναικών με τους ισλαμικούς κανόνες ενδυμασίας, σύμφωνα με το ανεξάρτητο τηλεοπτικό δίκτυο Iran International.

Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να επισημάνουν το φόρεμα της νύφης και το χαμηλό ντεκολτέ της μητέρας της, καθώς και την πολυτελή φύση της τελετής, τη στιγμή που οι νέοι δυσκολεύονται να αντέξουν οικονομικά τον γάμο.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ιράν, περίπου ο μισός πληθυσμός των 92 εκατομμυρίων ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας το 2022.

«Η αστυνομία ηθών, η ανεργία και η φτώχεια ανήκουν στον ιρανικό λαό, ενώ η πολυτελής τελετή που χρηματοδοτείται με τα χρήματα του έθνους ανήκει στη Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Η εξόριστη Ιρανή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Μασίχ Αλινεζάντ, έγραψε: «Η κόρη του Αλί Σαμχανί, ενός από τους κορυφαίους επιβολείς του καθεστώτος, έκανε έναν πολυτελή γάμο φορώντας στράπλες φόρεμα. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες στο Ιράν ξυλοκοπούνται επειδή δείχνουν τα μαλλιά τους και οι νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν. Αυτό το βίντεο εξόργισε εκατομμύρια Ιρανούς. Επιβάλλουν τις “ισλαμικές αξίες” με σφαίρες, ρόπαλα και φυλακές σε όλους, εκτός από τους εαυτούς τους.

Αυτό δεν είναι υποκρισία, είναι το σύστημα. Κηρύττουν τη σεμνότητα, ενώ οι ίδιες τους οι κόρες παρελαύνουν με επώνυμα φορέματα. Το μήνυμα είναι σαφές: οι κανόνες ισχύουν για εσάς, όχι για εκείνους».

Ο Αλιρέζα Αχόντι, Σουηδός βουλευτής ιρανικής καταγωγής και έντονος επικριτής του καθεστώτος, έγραψε:

«Η κόρη ενός από τους πιο διεφθαρμένους και καταπιεστικούς αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας παντρεύεται σε μια πολυτελή τελετή, ντυμένη ελεύθερα.

Είναι ελεύθερη επειδή ο πατέρας της έχει εξουσία. Αυτό δεν είναι πια θρησκεία, είναι επίδειξη υποκρισίας, διαφθοράς και φόβου, φόβου απέναντι στις γυναίκες που σκέφτονται και επιλέγουν ελεύθερα».

Ο θάνατος της Αμινί το 2022, μετά την πτώση της σε κώμα υπό αστυνομική κράτηση, πυροδότησε ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν, με τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια να πρωτοστατούν.

Σύμφωνα με τη Human Rights Watch, περισσότεροι από 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους 68 παιδιά, σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», ενώ 20.000 άτομα συνελήφθησαν.

Ως γραμματέας του SNSC, ο Σαμχανί ήταν μεταξύ εκείνων που συντόνισαν την καταστολή των διαδηλώσεων και την επιβολή των αυστηρών κανόνων περί μαντίλας και «δημόσιας ηθικής», των ίδιων κανόνων που οδήγησαν στη σύλληψη και τον θάνατο της Αμινί, η οποία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία.

Αποστολή διερεύνησης του ΟΗΕ (FFM) ανέφερε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδηλώσεων, η ιρανική κυβέρνηση «διέπραξε μια σειρά εκτεταμένων, συστηματικών και συνεχιζόμενων ενεργειών που συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος γυναικών, κοριτσιών και όσων εκφράζουν υποστήριξη στην ισότητα των φύλων».

Το SNSC είναι το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, που περιλαμβάνει τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Πληροφοριών, τους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και τους επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, υπό την εποπτεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο γάμος της κόρης του Σαμχανί φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024, με τη συμμετοχή μελών της πολιτικής ελίτ του Ιράν. Βίντεο από το 2021 δείχνει ένα μέλος της αστυνομίας ηθών να προσπαθεί να σύρει μια γυναίκα έξω από λεωφορείο επειδή δεν φορούσε μαντίλα. Το βίντεο, τραβηγμένο σε δημόσιο λεωφορείο στο Ιράν, δείχνει μια νεαρή γυναίκα με λυτά μαλλιά να γίνεται στόχος μιας ηλικιωμένης γυναίκας που φοράει πλήρη μαντίλα και αμπάγια. Η ηλικιωμένη επιχειρεί να τη βγάλει από το λεωφορείο, λέγοντας ότι πρέπει να παραδοθεί στην αστυνομία για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα. Όμως άλλες γυναίκες επεμβαίνουν, της λένε να «φύγει» και να «παραιτηθεί», πριν την αναγκάσουν να κατέβει στον δρόμο.

Ο 70χρονος Σαμχανί είναι πρώην υπουργός Άμυνας και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής, που υπηρετεί υπό τον Χαμενεΐ από τα πρώτα χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επέζησε οριακά από μια ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο διαμέρισμά του στην Τεχεράνη τον Ιούνιο, ύστερα από αρχικές αναφορές ότι είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης του IDF.

Πηγή: skai.gr

