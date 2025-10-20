Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ασταμάτητα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισήμανε τη Δευτέρα απευθυνόμενος στην ολομέλεια της Κνεσέτ ότι «πρέπει να φέρουμε τους δολοφονημένους ομήρους στην πατρίδα μας, μέχρι τον τελευταίο».

Διάβασε τα ονόματα των 16 δολοφονημένων ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ξεκινώντας από τον Χαντάρ Γκόλντιν, έναν αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που σκοτώθηκε το 2014.

«Κανείς δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιερής αποστολής της επιστροφής των δολοφονημένων ομήρων», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Εργαζόμαστε ασταμάτητα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης που είχα λίγο πριν φτάσω εδώ», ανέφερε, μια πιθανή αναφορά στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τις κατηγορίες ότι η συμφωνία που αποδέχτηκε το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ήταν στο τραπέζι πριν από ένα χρόνο. «Σε κανένα στάδιο – ούτε πριν από έξι μήνες, ούτε πριν από ένα χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – σε κανένα στάδιο η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα. Την επιστροφή όλων των ομήρων μας ταυτόχρονα, τον έλεγχο του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας, την παρουσία του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας και μια ρητή δέσμευση με ευρεία διεθνή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών χωρών και σχεδόν όλου του μουσουλμανικού κόσμου, για την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε... όλους τους στόχους του πολέμου», υπόσχεται, κάνοντας λόγο για «εξάλειψης της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συζητήσει τις περιφερειακές προκλήσεις και ευκαιρίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 8 το βράδυ νέα σορό ομήρου.

