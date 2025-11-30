Τηλεφωνικές επικοινωνίες Ζελένσκι με Ρούτε και Φον ντερ Λάιεν

Καθώς στη Φλόριντα εξελίσσονται οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαδοχικές επαφές με τον Μαρκ Ρούτε και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές και ευχαριστώντας ΝΑΤΟ και ΕΕ για τη στήριξη στην ανθεκτικότητα της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και πολλά μπορούν να αλλάξουν», προσθέτοντας πως η στενή συνεργασία με τη Συμμαχία «θα αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συζήτησε και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία ευχαρίστησε για τη σταθερή στήριξη στις προσπάθειες της Ουκρανίας. «Η Ούρσουλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς μας απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά των υποδομών και του ενεργειακού μας συστήματος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο σχεδόν τετραετής πόλεμος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με το Κίεβο και τη Μόσχα να εξετάζουν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

