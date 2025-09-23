Λογαριασμός
Βίντεο: Σταμάτησαν τον Μακρόν στη Νέα Υόρκη, για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος βγήκε από το όχημά του, τηλεφώνησε στον Τραμπ και του ζήτησε αστειευόμενος να «ανοίξει τον δρόμο», ενώ περπατούσε προς τη Γαλλική Πρεσβεία

makron

Ένα απρόοπτο συνέβη χτες το βράδυ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η αστυνομία που είχε αποκλείσει τους δρόμους για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτησε το αυτοκίνητο του Γάλλου προέδρου, καθώς αυτός έφευγε από τον ΟΗΕ, όπου είχε ανακοινώσει επίσημα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία.

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στον Εμανουέλ Μακρόν. 

Αστειευόμενος μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος βγήκε από το όχημα, τηλεφώνησε στον Τραμπ και του ζήτησε να «ανοίξει τον δρόμο».

«Μάντεψε, σε περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι αποκλεισμένα για σένα», είπε ο Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο. 

Μετά από αρκετά λεπτά, ο δρόμος άνοιξε, αλλά μόνο για τους πεζούς. Έτσι, ο Γάλλος πρόεδρος κατευθύνθηκε προς τη Γαλλική Πρεσβεία με τα πόδια, χαιρετώντας παράλληλα και τους έκπληκτους περαστικούς που τον συναντούσαν. 
 

