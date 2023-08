Τι θα συμβεί μετά τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ Κόσμος 10:27, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές για πρώην αρχηγό του αμερικανικού κράτους