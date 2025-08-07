Τι θα σήμαινε η κατάληψη της Γάζας; - Αυξάνονται τα «πυρά» κατά του Νετανιάχου

Τι θα συνεπαγόταν η κατάληψη της Γάζας, για την οποία μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου; Σύμφωνα με τον Raffi Berg, ανταποκριτή του BBC, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ελέγχει σήμερα περίπου το 75% της Γάζας, περιοχή στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,1 εκατ. κατοίκων, οι οποίοι έχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου εκτοπιστεί. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως στο βόρειο και νότιο τμήμα της Γάζας.

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε συγκεκριμένα νωρίτερα ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18. Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Όπως σημειώνει ο Berg, η πλήρης στρατιωτική κατοχή θα απαιτούσε την αποστολή δεκάδων χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών για να καταλάβουν το υπόλοιπο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ζώνης, της κεντρικής περιοχής και της πρωτεύουσας, της πόλης της Γάζας.

Η ακτή περιλαμβάνει το al-Mawasi, μια «ασφαλή ζώνη» για πολίτες που έχει ορίσει το Ισραήλ, όπου περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο σε συνθήκες υπερπληθυσμού και σκληρές συνθήκες διαβίωσης. Η στρατιωτική δράση σε περισσότερες περιοχές θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην εκτόπιση πολλών περισσότερων Παλαιστινίων.

Αυτό θα συνεπαγόταν επίσης την εισβολή στα εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι. Οι οικογένειές τους όμως φοβούνται ότι αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα οι όμηροι να σκοτωθούν από τους απαγωγείς τους. Τον περασμένο Αύγουστο, έξι όμηροι βρέθηκαν νεκροί, πιθανότατα από πυροβολισμούς λίγο πριν φτάσει ο ισραηλινός στρατός στην περιοχή.

Όσον αφορά τον ΟΗΕ, η Γάζα βρισκόταν ήδη υπό ισραηλινή κατοχή, ακόμη και χωρίς στρατιωτική παρουσία επί τόπου, πριν από την εισβολή που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κατοχή ξεκίνησε το 1967 και δεν έληξε όταν το Ισραήλ απέσυρε όλα τα στρατεύματά του και τους εποίκους από το έδαφος το 2005, επειδή το Ισραήλ διατήρησε τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Γάζας, των παράκτιων υδάτων και των κοινών συνόρων.

Η κριτική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον Hugo Bachega, επίσης ανταποκριτή του BBC, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ισραηλινού κοινού τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου. Η ηγεσία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις, καθώς, κατά την άποψή της, η ομάδα αισθάνεται ενθαρρυμένη από τη διεθνή πίεση που ασκείται στο Ισραήλ λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Η απειλή για την πλήρη κατάληψη θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στο να αναγκαστεί η Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, σημειώνει ο Bachega, πολλοί στο Ισραήλ πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τη σύγκρουση για να εξασφαλίσει την επιβίωση της κυβέρνησης συνασπισμού του, η οποία βασίζεται στην υποστήριξη των υπερεθνικιστών υπουργών που έχουν απειλήσει να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση σε περίπτωση συμφωνίας με τη Χαμάς.

Δεν είναι σαφές αν η πλήρης κατοχή σημαίνει μια βραχυπρόθεσμη επιχείρηση ή μια μακροπρόθεσμη κατάληψη. Ωστόσο, οποιαδήποτε επέκταση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα είναι πιθανό να προκαλέσει έντονη διεθνή κριτική και να απομονώσει περαιτέρω τη χώρα.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε τους τρεις στόχους για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ισραήλ έχει τρεις στόχους όσον αφορά τη Γάζα.

Η πρώτη είναι να εξαλείψει τη Χαμάς ως «κυβερνητική και στρατιωτική δύναμη στη Γάζα». Δεύτερον, το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και, τρίτον, να διασφαλιστεί ότι η Γάζα «δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για το Ισραήλ». «Είμαστε σε καλό δρόμο», τόνισε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

