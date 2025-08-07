Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους στόχους του σχεδίου των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του έτους και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, αλλά δεν συζήτησε λεπτομερώς το σχέδιο, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας, Πολ Μόρκος.

«Δεν εμβαθύναμε στις λεπτομέρειες ή τα στοιχεία της πρότασης των ΗΠΑ. Η συζήτηση και η απόφασή μας περιορίστηκαν στους στόχους της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μόρκος.

Οι στόχοι της πρότασης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν τη σταδιακή κατάργηση της ένοπλης παρουσίας μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, την ανάπτυξη λιβανέζικων δυνάμεων σε βασικές συνοριακές και εσωτερικές περιοχές, τη διασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από πέντε θέσεις, την επίλυση των ζητημάτων των κρατουμένων μέσω έμμεσων συνομιλιών και την οριστική οριοθέτηση των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ και τη Συρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε σε ανάλογο αίτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Η Χεζμπολάχ δεν προέβη σε κανένα σχόλιο μέχρις στιγμής για την αμερικανική πρόταση, αλλά τρεις πολιτικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι υπουργοί της οργάνωσης Ιράν και οι μουσουλμάνοι σιίτες σύμμαχοί της αποσύρθηκαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το σχέδιο, που υποβλήθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, Τομ Μπάρακ, προς συζήτηση στη συνεδρίαση του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, καθορίζει με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι σήμερα τα βήματα για τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, η οποία όμως έχει απορρίψει τις αυξανόμενες εκκλήσεις για αφοπλισμό μετά τον καταστροφικό πόλεμο του προηγούμενου έτους με το Ισραήλ.

Η κίνηση από την πλευρά των ΗΠΑ έρχεται σε συνέχεια της εντολής που έδωσε το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου στον στρατό την Τρίτη να καταρτίσει σχέδιο για την καθιέρωση κρατικού μονοπωλίου στα όπλα, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικων των ΗΠΑ χαιρέτησε την Πέμπτη την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου για την καθιέρωση κρατικού μονοπωλίου στα όπλα.

Η πρόταση των ΗΠΑ στοχεύει «στη διεύρυνση και τη σταθεροποίηση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο.

«Ο επείγων χαρακτήρας αυτής της πρότασης υπογραμμίζεται από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών σχετικά με ισραηλινές παραβιάσεις της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και των διασυνοριακών επιχειρήσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να προκαλέσουν κατάρρευση του εύθραυστου status quo», αναφέρει το σχέδιο.

Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο

Η Φάση 1 του σχεδίου καλεί την κυβέρνηση της Βηρυτού να εκδώσει διάταγμα εντός 15 ημερών με το οποίο θα δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε αυτήν τη φάση, το Ισραήλ θα σταματήσει επίσης τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στη Φάση 2 προβλέπεται να ξεκινήσει ο Λίβανος την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού εντός 60 ημερών, με την κυβέρνηση να εγκρίνει «ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης (του λιβανέζικου στρατού) για την υποστήριξη του σχεδίου να τεθούν όλα τα όπλα υπό την εξουσία του κράτους». Αυτό το σχέδιο θα καθορίσει τους στόχους αφοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρεται από τις θέσεις που κατέχει στο νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κρατούμενοι από το Ισραήλ θα απελευθερωθούν σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3, διάρκειας 90 ημερών, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τα δύο τελευταία από τα συνολικά πέντε σημεία που ελέγχει σήμερα και θα διασφαλιστεί χρηματοδότηση για την έναρξη της επιχείρησης απομάκρυνσης των ερειπίων στον Λίβανο και αποκατάστασης των υποδομών με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Στη Φάση 4, διάρκειας 120 ημερών, τα εναπομείναντα βαρέα όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο της Φάσης 4, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία, το Κατάρ και άλλα φιλικά κράτη θα διοργανώσουν μια οικονομική διάσκεψη για την υποστήριξη της λιβανικής οικονομίας και την ανοικοδόμηση της χώρας και για την «εφαρμογή του οράματος του Προέδρου Τραμπ για την επιστροφή του Λιβάνου ως μιας ευημερούσας και βιώσιμης χώρας».

Πηγή: skai.gr

