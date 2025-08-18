Τι προβλέπει το Σύνταγμα της Ουκρανίας για την παραχώρηση εδαφών

Οι εδαφικές παραχωρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικό σημείο στις συνομιλίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο αναζήτησης μιας πιθανής συμφωνίας ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η «ανταλλαγή εδαφών» και οι αλλαγές συνόρων θα είναι καθοριστικές για οποιοδήποτε συμβιβασμό. Δύο πηγές με γνώση των ρωσικών θέσεων ανέφεραν το Σάββατο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν πρόταση που θα απαιτούσε από την Ουκρανία την πλήρη αποχώρηση στρατευμάτων από τα τμήματα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο.

Τι λέει το Σύνταγμα της Ουκρανίας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, οποιαδήποτε αλλαγή στην επικράτεια μπορεί να εγκριθεί μόνο μέσω δημοψηφίσματος. «Τα ζητήματα αλλαγής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας επιλύονται αποκλειστικά με δημοψήφισμα», αναφέρει το Άρθρο 73. Το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία είτε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας είτε από τους ίδιους τους πολίτες, εφόσον συγκεντρωθούν τρία εκατομμύρια υπογραφές εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τα δύο τρίτα των περιφερειών της χώρας.

Η θέση της ουκρανικής κυβέρνησης

Η Ουκρανία, όπως και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα της νομικής αναγνώρισης οποιουδήποτε τμήματος της επικράτειάς της ως ρωσικού. Ωστόσο, έχει σιωπηρά παραδεχτεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να αποδεχθεί κάποιες de facto απώλειες εδάφους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου και δεν μπορούν να έχουν ως προϋπόθεση την απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από κυρίαρχα εδάφη που η Ρωσία δεν ελέγχει.

Τόνισε ακόμη ότι δεν έχει εντολή να παραχωρήσει ουκρανικό έδαφος, υπογραμμίζοντας πως τμήματα κρατικής γης δεν μπορούν να ανταλλάσσονται «σαν να ήταν ιδιωτική του περιουσία».

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία αποσύρει στρατεύματα από την ισχυρά οχυρωμένη ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες ρωσικές προελάσεις βαθύτερα σε πιο αδύναμα αμυνόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η στάση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικρίνει δημοσίως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το ότι επικαλέστηκε το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη.

«Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έλεγε: “Πρέπει να πάρω συνταγματική έγκριση”. Δηλαδή έχει την έγκριση να πάει σε πόλεμο, να σκοτώσει κόσμο, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει μια ανταλλαγή εδαφών. Γιατί θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών», δήλωσε στις 11 Αυγούστου.

Η άποψη των Ουκρανών

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, παρότι η πλειοψηφία των Ουκρανών επιθυμεί μια διαπραγματευτική λύση, απορρίπτει την αναγνώριση ουκρανικών εδαφών ως ρωσικών.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS) τον Ιούνιο, το 68% αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση «ορισμένων τμημάτων» κατεχόμενης γης ως ρωσικής, ενώ το 24% είναι πιο δεκτικό σε αυτή την ιδέα.

Το ίδιο γκάλοπ έδειξε ότι το 78% απορρίπτει την προοπτική παραχώρησης εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. Η έρευνα δεν κάλυψε περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.