Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι σήμερα και τον ενημέρωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές μια μακροπρόθεσμης διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο επί αυτού του θέματος, όπως και σε άλλα επίκαιρα διεθνή ζητήματα», αναφέρει το Κρεμλίνο σε μια ανακοίνωση.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Μόντι για τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στην Ινδία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας ανέφερε σήμερα πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν του τηλεφώνησε για να μοιραστεί μαζί του τις «σκέψεις» του, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Πούτιν, για το τηλεφώνημά του και επειδή μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόσφατη συνάντησή του με το πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μόντι σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ινδία τασσόταν πάντα υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης στην Ουκρανία και στηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.

«Θα χαρώ για τη συνέχιση των συνομιλιών μας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής του ινδικού κράτους.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη Μόντι-Πούτιν έγινε επίσης αναφορά σε μια σειρά διμερών θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της "ειδικής" στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρθηκε σε ένα δελτίο Τύπου της ινδικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

