Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι εγκρίνει την τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος της οργάνωσης στο Reuters.

Σύμφωνα με το Al Arabi του Κατάρ, η πρόταση αφορά αναθεωρημένη εκδοχή της τελευταίας απάντησης της Χαμάς στον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, με αντικείμενο ένα πλαίσιο 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι το σχέδιο αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, που θα σήμαινε τον τερματισμό του πολέμου, και μια προσωρινή εκεχειρία, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού Στρατού από τη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

