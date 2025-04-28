Είκοσι πέντε άτομα συνελήφθησαν σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί σε όλη τη Γαλλία στη διάρκεια επιχειρήσεων έπειτα από κύμα συντονισμένων επιθέσεων σε φυλακές και σε σπίτια σωφρονιστικών υπαλλήλων τον Απρίλιο.

Έφοδοι πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Παρισιού, της Μασσαλίας και του Μπορντό στο νότο, καθώς και της Λυών.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, είπε ότι οι επιθέσεις είναι έργο συμμοριών που αντιδρούν σε μια νέα κυβερνητική καταστολή κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάστημα πέντε νυχτών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στη διάρκεια των οποίων οχήματα πυρπολήθηκαν ενώ δύο φυλακές έγιναν στόχος πυροβολισμών με τον Νταρμανέν να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «τρομοκρατικές».

Μεταξύ των φυλακών που δέχθηκαν επιθέσεις συμπεριλαμβάνονται οι φυλακές σε Τουλόν, Εξ-αν-Προβάνς, Μασσαλία, Βαλάνς και Νιμ στη νότια Γαλλία, καθώς και στο Βιλπέντ και το Ναντέρ κοντά στο Παρίσι.

Σε μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις, ένοπλοι άνοιξαν πυρ με Καλάσνικοφ στην πύλη των φυλακών La Farlede στην Τουλόν στις 15 Απριλίου.

Από τις 13 Απριλίου, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 65 επιθέσεις κατά φυλακών ή σωφρονιστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Μία ομάδα, που δηλώνει ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατουμένων, έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις επιθέσεις μέσω αναρτήσεων στο δίκτυο Telegram, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε ότι οι δράστες θα «βρεθούν, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν».

Οι Γάλλοι εισαγγελείς, που ηγούνται της υπόθεσης, έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει 25 συλλήψεις τη Δευτέρα.

Ορισμένες από αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε φυλακές, με τους φερόμενους ως επικεφαλής των επιχειρήσεων να οδηγούνται σε ανάκριση, όπως μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας BFMTV.

Σχολιάζοντας τις συλλήψεις, ο Νταρμανέν δήλωσε ότι «παραμένουμε αφοσιωμένοι στο νόμο και στη Δημοκρατία στον αμείλικτο αγώνα μας κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, από την πλευρά του, εξήρε το «μεγάλο επαγγελματισμό» των ανακριτών, ο οποίος «κατέστησε δυνατή την επίτευξη αποτελεσμάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Και οι δύο υπουργοί έχουν προαναγγείλει αυστηρότερα μέτρα κατά του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία ετοιμάζονται να ψηφίσουν αυτή την εβδομάδα ένα νομοσχέδιο που προβλέπει τη συγκρότηση ειδικού γραφείου εισαγγελέα, με νέες εξουσίες για τους ανακριτές.



